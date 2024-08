Le trio de 2001 Iliana Rupert, Janelle Salaün et Marine Fauthoux, qui se connaissent depuis 2015 et leur séjour commun à l’INSEP, sont toutes trois aux JO Paris 2024, et pas en tant que figurantes. La parole est définitivement à la jeunesse dans l’EDF.

A elles trois, elles scorent 20 points de l’Équipe de France tous les soirs. Elles se donnent en défense, elles produisent en attaque, et elles se battent sur chaque possession. Il faut dire que les trois Françaises se côtoient depuis un petit moment et ont l’habitude de jouer ensemble. En 2015, elles faisaient leurs premières classes ensemble au Pôle France et dans les compétitions jeunes de l’Équipe de France. Elles ont tout connu ensemble. Les Championnats d’Europe jeunes, les années lycée, les premières expériences en Coupe de France… On en passe et des meilleurs. Marine Fauthoux et Iliana Rupert se sont carrément faites drafter en WNBA la même année. BFF depuis un moment, il faut dire que tout les rassemble et qu’elles sont parfaitement rôdées sur le terrain.

Iliana Rupert, après la victoire (via Eurosport) :

« Ça fait 8 ans que je rêve de ce moment, jouer en France, pour la France, devant ma famille. On a réussi à tenir et gagner ! On est tellement solidaires, dès que l’une d’entre nous est fatiguée, il y a toujours une fille pour…

Bien sûr, Janelle Salaün est loin d’être en reste quand il s’agit de représenter cette magnifique génération du basket français. La plus dur au mal et acharnée des Françaises a travaillé comme personne pour en arriver là, et joue chacun de ses matchs comme si c’était le dernier. Du courage, du courage, du courage, cette génération 2001 en a. Comme Marine Fauthoux qui arrive à remplir ses missions à la mène malgré une vilaine blessure dont elle ne semble pas encore être rétablie à 100%. Comme Iliana Rupert qui assume un rôle défensif ET offensif de plus en plus important alors qu’elle a connu ses périodes de doute avec les Bleues. C’est tout simplement merveilleux ce que vivent nos trois Françaises, et on ne pense qu’à une chose pour ce trio magique : l’or autour du cou et la tête de Team USA à la main.

Merci Janelle, merci Iliana et merci Marine pour les travaux. Encore un match avant de décrocher une médaille ensemble aux JO Paris 2024, l’histoire est belle. Autant vous dire qu’on a deux mille et une raison de surkiffer notre trio magique de ces JO.