Stephen Curry sur sa fin de match : “Je me suis impressionné moi-même”

Auteur de quatre tirs à 3-points dans le money-time de la finale des Jeux Olympiques, Stephen Curry a offert la médaille d’or à Team USA face à la France. Une fin de match légendaire, qui a impressionné même le principal intéressé.

Stephen Curry est le meilleur shooteur de l’histoire du basket. Il a planté 3 747 tirs primés dans sa carrière NBA. Et il a tout accompli avec les Warriors. Mais même lui, malgré toute la greatness qui le caractérise, peut encore réaliser des choses qui l’impressionnent.

Stephen Curry sur son dernier tir à 3-points pour tuer le match :

"Je me suis impressionné moi-même."

Son dernier tir à 3-points exceptionnel, après trois autres tout aussi décisifs, est clairement l’une des plus grandes actions de sa carrière.

Pour la difficulté du tir en lui-même, Curry plantant son shoot impossible sur la tête de Nicolas Batum ET Evan Fournier. Mais évidemment aussi pour le moment et le contexte dans lesquels il s’inscrit. On était en finale des Jeux Olympiques, Stephen Curry et les Avengers étaient en terre ennemie, et le sniper le plus redoutable de l’histoire a tout simplement dit “NIGHT NIGHT !”.

#Paris2024 | Steph Curry met fin aux débats 😱

Le meneur des Warriors enchaîne un nouveau shoot invraisemblable pour offrir l'or aux USA 🇺🇸

📺 Suivez la finale :

Stephen Curry voulait absolument sa médaille d’or, le seul titre qui lui manquait dans sa carrière. Il a fait en sorte que personne ne soit en mesure de la gagner à sa place.

Les réactions à la fin de match de Stephen Curry

Steve Kerr, coach de Team USA :

“Je crois que c’est Steph qui a fait la différence. Sa fin de match était juste incroyable. Il l’a déjà fait par le passé mais on ne s’en lasse pas.”

Nicolas Batum, capitaine des Bleus

“Stephen Curry a été monumental. Seul lui peut mettre ces tirs-là. C’est pour ça qu’il est qui il est !”

Source texte : Benoît Carlier (TrashTalk)