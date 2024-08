Un match qui s’est joué à si peu de chose, forcément ça laisse un sentiment amer. En interview d’après-match, Vincent Collet a fait part des regrets qu’il pouvait nourrir quant à la performance des Bleus face à Team USA.

🚨 Vincent Collet a été frustré à la mi-temps (via France TV Sport) 🚨

“Je leur ai dit sèchement qu’on savait qu’on était bons quand on jouait moins de possessions et là on a accepté leur place. On a été trop gourmands. Trop de joueurs saisissaient la première opportunité de… pic.twitter.com/swXXzQ0519

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

La France est tombée sur plus forte qu’elle, ça ne fait aucun doute. Que faire quand Stephen Curry envoie un final du genre ? Y avait-il possibilité de mieux faire ? Pour Vincent Collet, en tout cas, il y a de vrais axes d’amélioration pour cette Équipe de France. Déjà frustré à la mi-temps, le coach a mentionné après la rencontre les trop nombreux lancers manqués, les ballons perdus et le momentum qui a glissé entre les doigts des Français au quatrième quart :

“C’est leur talent incroyable qui a fini par faire la différence et nous on a fait un grand match, mais malgré tout entaché de petites erreurs et d’une ou deux pertes de balles en contre-attaque et des lancers ratés… Si on ne perd pas la balle sur la contre-attaque et qu’on met 3 lancers sur 4 au lieu d’en mettre aucun, on revient à égalité et c’est pas pareil !” – Vincent Collet

Avec des si… Après cette première mi-temps décevante, on ne peut pas reprocher aux Français de ne pas avoir step up en seconde mi-temps. Ils sont allés jusqu’à revenir à une possession des Américains, avant que le Chef Curry démarre la cuisson et commence à saler l’eau des pâtes. Victor Wembanyama et les autres, assurément, avaient un coup à jouer quand ils sont revenus à trois points de Team USA, dans les dernières minutes du quatrième quart temps. Mais il manquait encore un petit quelque chose aux Bleus pour faire la dernière différence. A charge de revanche.

Vincent Collet a de quoi être frustré. Maintenant, il y a des Jeux olympiques 2028 à Los Angeles à préparer, une revanche à prendre et un règne à imposer. Reste à savoir si le coach élu meilleur entraineur des JO 2024 sera toujours sur le banc des Bleus pour cet événement, lui dont l’avenir est toujours flou à la tête de la sélection.