Il fallait bien que ce jour vienne. Cette Finale des JO de Paris 2024 était donc le tout dernier match avec les Bleus de Nando De Colo. Et le meneur a fait taire les critiques en livrant une bonne copie pour sa dernière rencontre. Forcément, en interview d’après match, les émotions ressortent et on les ressent. Nando a ainsi pu revenir sur la fierté qui est la sienne après toutes ces années à représenter la France en compétitions internationales.

C’est la fin de l’aventure bleue pour Nando de Colo 💔

Quel dernier match.

208 sélections en 16 ans pour un taulier incontournable de l’EDF au 21e siècle.

🥇 Euro 2013

🥈 JO 2024

🥈 JO 2021

🥈 Euro 2011

🥉 CDM 2019

🥉 Euro 2015

Merci Nando ❤️🇫🇷🥹

📸 @FIBA pic.twitter.com/My8vGowRDS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

“J’ai clairement sacrifié tous mes étés pour représenter le basket français, donner le maximum et j’en suis fier, clairement. Je ne changerai ça pour rien au monde, ça a toujours été important dans ma carrière de faire partie de l’Equipe de France” – Nando De Colo

Nando De Colo, c’est plus de 200 sélections en EDF et 2 200 points marqués. Un joueur qui dispute des matchs avec l’Equipe de France A depuis l’année 2008. Nando De Colo, c’est douze compétitions majeures avec la France. Des moments légendaires avec les Bleus, et une histoire qui s’achève avec un ultime match très solide. Nando De Colo, c’est un joueur qui a toujours mis la sélection nationale en priorité par rapport au reste. Qui n’a jamais séché le moindre Tournoi de Qualification olympique, la moindre rencontre de préparation en marge d’une grosse compétition. Et nous aussi, on est ému de voir Nando raccrocher les baskets avec l’équipe nationale, tant la France du basket lui doit beaucoup.

Avec un amour du maillot sans égal, un palmarès long comme le bras et la tête chargée de souvenirs, Nando De Colo tire sa révérence avec l’Equipe de France. Bonne retraite, Nando. Et encore merci pour tout.