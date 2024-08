Guerschon Yabusele a une nouvelle fois sorti un gros match, après le quart et la demi-finale où il avait également été très performant. Le public de Paris s’en est souvenu et a chanté en son honneur pendant qu’il se trouvait sur le podium.

En recevant sa médaille d’argent sur le podium olympique dressé dans l’Arena de Bercy, l’ancien joueur des Celtics avait le sourire. Le sourire d’un joueur fier d’avoir réussi à tenir tête à Team USA pour la deuxième édition des JO de suite. Et surtout, il peut se targuer d’avoir été excellent en 2024, devant son public. Ce dernier ne s’est pas fait prier pour acclamer Guerschon comme il se doit, en chantant à la gloire du natif de Dreux.

Guerschon Yabusele reçoit sa médaille sous les chants de MVP ! 🐻 pic.twitter.com/NQkzT6F58R

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Même si c’est plutôt Victor Wembanyama qui a porté les Bleus sur la deuxième mi-temps, Guerschon Yabusele peut se targuer d’avoir été d’une constance remarquable et d’avoir eu un énorme impact depuis qu’il a été intronisé dans le cinq majeur de Vincent Collet, ce qui lui a valu d’être sélectionné dans le deuxième meilleur cinq de la compétition, et honnêtement, ça n’aurait pas surpris des masses s’il avait été dans le premier.

Cet ajustement semble avoir libéré le Dancing Bear, qui a beaucoup pesé offensivement et apporté davantage de solutions à une attaque qui en manquait cruellement. Lors de la finale, il s’est même permis le luxe de mettre LeBron James au tapis sur un poster, un poster qui pourrait bien finir encadré dans sa chambre, et on ne dirait rien du tout.

Acclamé par une foule joyeuse et par tout un pays pendant qu’on vous remet une médaille d’argent olympique, on est pas loin du perfect Guerschon !