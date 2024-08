Oscar Wembanyama rêve de suivre les pas de son grand frère et pour ce faire, il se rapproche du parcours de … Frank Ntilikina. L’ancien joueur de l’ASVEL déménage un petit peu plus au Nord-Est en rejoignant la SIG Strasbourg.

Oui, et même deux avec Eve qui est une des meilleures joueuses de basket-ball 3×3 en France. Le plus jeune c’est Oscar, il mesurerait plus ou moins 2m07 et joue au poste d’ailier. Depuis deux ans, il évoluait à l’ASVEL et avait atteint le finale de la Coupe de France 2023-24 avec le club.

Doté d’un potentiel athlétique au dessus de la moyenne, Oscar Wembanyama a prouvé toutes ses qualités dans le Rhône, mais il est désormais l’heure de quitter la région lyonnaise. Le Club a annoncé son départ dans l’Est de la France ; sa signature à la SIG Strastbourg !

Oscar Wembanyama va rejoindre la SIG Strasbourg

Arrivé il y a 2 ans dans notre structure, Oscar aura connu de belles échéances avec une finale en Coupe de France 2023-2024, un Final Four U18 en 2022-2023 et 2 ANGT (Patras et Dubaï).

Ce n’est pas parce qu’il porte ce nom de famille qu’il faudra en attendre monts et merveilles en Alsace, mais s’il évolue au niveau qu’il a montré aux NBA Academy Games, il apportera forcément un petit peu de hype à l’effectif de Laurent Vila.

Oscar Wembanyama rêve de NBA, à lui de prouver qu’il est capable d’y accéder !