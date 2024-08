Ce soir c’est le grand soir. A 18h la France du basket sera rivé sur son écran quand elle ne pousse pas directement à l’Accor Arena, et elle hurlera pour pousser les Bleus à la victoire. Peu entrainants depuis le début de la compétition, c’est l’occasion ou jamais pour tout donner, pour se réconcilier avec le grand public et, accessoirement, pour filer en demi-finale des Jeux olympiques !

Pour l’instant, c’est laborieux. C’est même plus que laborieux.

Mais comme le disent les vieux sages chaque été : l’important c’est de gagner le quart.

Voilà où on en est. Un quart de finale face aux puissants, rapides, véloces et adroits Canadiens, un match dans lequel la France ne sera pas favorite, loin de là. En effet, au vu de la forme affichées par les uns et les autres, au vu du basket proposé, l’équipe de Vincent Collet est aujourd’hui à des kilomètres de celle de Jordi Fernandez. Les leaders canadiens Shai Gilgeous-Alexander et RJ Barrett sont en pleine bourre, à leur niveau en somme, alors que ceux des Français (Victor Wembanyama car… qui d’autre ?) peinent à dominer, même si la présence de Wemby reste, évidemment, une bénédiction.

Sortis vainqueurs et invaincus du plus gros groupe de ces Jeux (Espagne, Canada et Australie), les Canadiens sont médaillés de bronze à la dernière Coupe du Monde et sûrs de leurs forces. Pour les Français c’est un peu plus compliqué, avec une crise identitaire qui semble s’être installé depuis un an et une phase de poule plus que poussive (victoire étriquée face au Brésil puis très heureuse contre le Japon et défaite face à l’Allemagne.

Malgré tout la France a des raisons d’y croire. A domicile, poussée on l’espère par la ferveur locale, l’EDF a les cartes en main mais devra se sublimer une équipe que 100% des observateurs s’accordent à voir plus solide que la France. Dans un bon paquet de sports depuis dix jours, la magie olympique nous a offert quelques folies. Ce match face au Canada en sera-t-il une de plus ? Nous on poussera, bien sûr, mais le travail, lui, c’est aux hommes de Vincent Collet de le faire. Andrew, Franck, Nando, Matthew, Evan, Bilal, Isaïa, Nico, Guerschon, Victor, Mathias, Rudy, on compte sur vous.

Allez les gars, allez !