Deuxième quart de finale de ces Jeux olympiques 2024, le MVP NBA affronte le MVP FIBA. La Serbie, vice-championne du monde en titre sera opposée au médaillé de bronze des Olympiades de Tokyo 2021. Deux prétendants à la breloque qui croisent le fer en sortie de phase de groupes réussies, ça promet !!!

Patty Mills FIBA continue sa légende lors des Jeux olympiques de Paris. Bien sûr, le meneur est vieillissant, il n’est peut-être plus le dynamiteur numéro 1 des Boomers, mais sur certaines séquences, l’ancien des San Antonio Spurs reste insaisissable. Surtout qu’à ses côtés un nouveau joueur sur le back-court monte très clairement en régime.

Si Josh Giddey n’a pas grandement convaincu du côté d’Oklahoma City Thunder lors de sa saison sophomore, le jeune meneur de jeu a réalisé un début de campagne olympique de grande qualité, étant notamment le meilleur joueur du match face à l’Espagne. Aussi, Jock Landale est impressionnant avec 17,7 points et 9,7 rebonds de moyenne sur la compétition ; les Houston Rockets sourient.

Josh Giddey vs Spain:

17 PTS

8 REB

8 AST pic.twitter.com/8Dod70CNRX

— OlympicsMuse (@OlympicsMuse) July 27, 2024

Sauf qu’en face, dans la peinture, une menace s’approche. Une menace avec un bouc, un air pataud, mais des mains magiques. Nikola Jokic, le triple MVP fait … du Nikola Jokic. Le pivot de Denver est le neuvième marqueur, le sixième passeur et le meilleur rebondeur du tournoi. Et si Jamal Murray n’est pas là pour jouer sa deuxième lame en Serbie, Bogdan Bogdanovic ne se débrouille pas trop mal non plus.

L’arrière des Atlanta Hawks est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la sélection à Paris. Contre le Soudan du Sud, il a été le crève cœur de la sélection africaine en réalisant une immense performance avec 30 points à 10/14 au tir et 6/9 de loin.

What a game by @LeaderOfHorde! Unreal! 🔥🔥

— Manu Ginobili (@manuginobili) August 3, 2024

Deux équipes qui ont terminé à la deuxième place de leur groupe en perdant simplement contre les deux favoris de la compétition : les Etats-Unis et le Canada.

Pour s’offrir une demi-finale de gala contre Team USA, il faudra assurément sortir une très belle performance. C’est peut-être le quart de finale le plus serré de tous sur le papier ; à ne surtout pas manquer. Coup d’envoi à 14h30, rencontre commentée en direct sur la chaîne YouTube de TrashTalk !