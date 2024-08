Premier match, premier choc. Ce matin à 11h à l’Accor Arena, les champions du monde allemands défient la Grèce de Giannis Antetokounmpo pour une place en demi-finale. Le premier plat d’un menu incroyablement riche aujourd’hui !

Parfait pour se mettre en bouche.

Gros choc européen pour commencer cette journée de quarts de finale. D’un côté les Allemands, trois victoires en trois matchs dont une très solide face à la France, et de l’autre côté des Grecs qui sont passés ric-rac ou plutôt freak-frac dans le Groupe “de la mort”, vaincus par le Canada et l’Espagne mais vainqueurs de l’Australie pour se qualifier in extremis.

Les champions du monde allemands seront-ils pour autant ultra-favoris de cette rencontre ? Pas forcément. Déjà car on sait qu’à ce niveau de compétition chacun peut se sublimer et cela en rend les statuts des uns et des autres friables. En effet, Franz Wagner et Dennis Schroder sont les leaders d’une équipe très solide, à tous les postes, et forte d’une expérience collective qui commence à peser… mais en face Giannis Antetokounmpo est un mutant assez rare et il a avec lui tout un tas de petits soldats capables de faire chier les Allemands.

C’est peut-être à ce nuveau-là, d’ailleurs, que ce match se jouera, dans la capacité des Moritz Wagner, Andreas Obst ou Johanes Thiemann à step-up pour l’Allemagne, quand Nick Calathes, Georgios Papagiannis, Thomas Walkup ou Kostas Papanikolaou devront être dans la forme de leur vie pour faire passer cette marche aux Grecs, passés par le TQO on le rappelle.

L’horaire ? 11h. Le lieu ? Paris, pour une toute première session 5×5 après une semaine lilloise très réussie. Pour ceux qui seront devant leur télé c’est France Télé ou Eurosport, et ne reste plus qu’à choisir son camp en attendant le match de nos Bleus à 18h face au Canada !