On termine forcément ces quarts de finale en beauté avec les Avengers ! Team USA affronte le Brésil à 21h30 à l’Accor Arena. Le Brésil a-t-il vraiment une chance ?

On serait bien tenté de dire à la Seleção “Oublie que t’as aucune chance, vas-y fonce, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher”, tant l’obstacle Team USA semble insurmontable, mais au final, c’est 12 humains contre 12 humains non ?

Après deux défaites face à la France et l’Allemagne, le Brésil a arraché sa qualification à la dernière journée contre le Japon. Les Nippons étaient privés de Rui Hachimura, blessé au mollet pour l’ultime match de poule. Et le réveil de Bruno Caboclo est arrivé au bon moment pour les Auriverde, qui ont gagné le “droit” d’affronter Team USA. Tu parles d’un cadeau empoisonné…

En face, les Américains, tranquilles mais concentrés depuis le début du tournoi, ont évidemment survolé leur groupe avec trois victoires en autant de matchs. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant et tous les autres membres de cette joyeuse troupe sont tous en mission pour ramener l’or à la maison, et ne devraient vraisemblablement pas vouloir laisser la moindre chance à leurs adversaires pour ce match.

Normalement, cela devrait passer pour les Avengers, qui veulent laver l’affront de la dernière Coupe du Monde, terminée sans la moindre médaille, et rappeler qui sont les patrons du basket dans le monde. Mais méfiance tout de même à Bruno Caboclo, le baromètre de cette équipe. Comme on le disait, sur un malentendu, pourquoi pas, mais malheureusement, cela pourrait bien s’avérer trop juste pour vaincre Team USA.

Rendez-vous à 21h30 à l’Accor Arena de Paris pour clôturer les quarts de finale chez les hommes. Ce match sera à suivre sur France TV et Eurosport. Faites vos jeux désormais, en attendant les quarts féminins dès demain.