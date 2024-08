Après deux première soirées “tranquilles”, on attaque dans le dur dès aujourd’hui au Parc Urbain de la Concorde. Seize matchs, seize affiches olympiques, deux matchs par équipe et donc quatre doses d’Équipe de France. Ça va être incroyable, alors voici le programme.

Des Françaises qui doivent réagir après leur deux défaites inaugurales, des Bleus qui veulent enchainer après deux victoires, et globalement les premiers destins qui vont s’écrire ce soir puisque chaque équipe aura joué plus de la moitié de ses matchs de poule. On vous laisse jeter un œil à tout ça, et nous on sera évidemment là pour suivre tout ce beau monde et tout vous raconter !