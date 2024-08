JO Paris 2024 – Basketball : le programme de la journée (1er août)

On change de mois ce jeudi, mais on ne change pas de rythme aux JO de Paris 2024. En effet, on aura droit comme d’habitude à quatre matchs de basket aujourd’hui, quatre matchs dans le tableau féminin avec notamment la deuxième rencontre de l’Equipe de France.

Le programme de la journée

11h : Japon – Allemagne (F)

13h30 : Australie – Canada (F), preview à venir

17h15 : France – Nigeria (F), preview à venir

preview à venir 21h : Belgique – Etats-Unis (F), preview à venir

L’opposition entre le Japon et l’Allemagne va lancer la journée à partir de 11h, suivie de Canada – Australie. Mais c’est surtout le match de 17h15 qui nous intéresse, avec les Bleues qui tenteront de décrocher une nouvelle victoire après leur très beau succès face au Canada en ouverture. La journée se termine en apothéose juste derrière avec un choc entre la Belgique et Team USA, respectivement champion d’Europe et champion olympique en titre.

🏀 LE PROGRAMME BASKET DU JOUR AUX JO !

Les Bleues continuent leur tournoi face au Nigéria ! 🇫🇷

👉 11h00 : Japon – Allemagne

👉 13h30 : Australie – Canada

👉 17h15 : France – Nigéria (commenté en direct sur YouTube)

👉 21h00 : USA – Belgique

On se retrouve à 17h sans faute… pic.twitter.com/Z4gI4H9NEx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2024

Mais aussi, le 3×3 !