Les Jeux olympiques dépassent évidemment les frontières de chaque ville, de chaque région, et partout en France on célèbre nos médaillés, peu importe le site. Exemple parfait cet après-midi avec un stade Pierre-Mauroy aux anges et en fusion après la deuxième médaille d’or de la journée pour Léon Marchand. Au moins, ça aura occupé Joel Embiid deux minutes.

Pour être honnête, on l’a même ressenti devant l’Obélisque, pendant l’entrainement de l’Équipe de France féminine de 3×3.

Partout en France, le public a vécu le double exploit de Léon Marchand (deux médailles d’or ce soir, trois en tout sur ces Jeux) et notamment à Lille, où le public de Pierre-Mauroy s’est mis à scander le prénom du champion après sa démon sur la finale de la brasse. Exceptionnel.

“Léon, Léon”

Les frissons à 200km de distance. pic.twitter.com/z15rSJKWOB

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) July 31, 2024



Joel Embiid a du se demander à quoi correspondait ce bazar, lui qui n’a pas joué du match, les Américains tout entier ont du se le demander aussi, mais Léon Marchand, lui, peut se targuer d’être devenu ce soir le chouchou des Français, de tous les Français, même ceux du basket !