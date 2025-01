Sur son nuage après sa grosse perf face aux Celtics, Dillon Brooks s’était laissé aller en interview d’après-match. Un peu trop au goût de la NBA, qui lui a infligé une amende de 25 000 dollars.

Dillon Brooks dit des grossièretés ? En voilà une surprise ! Non pas du tout en fait. Le Canadien est bien connu pour sa capacité à ouvrir sa bouche avant, pendant et après le match, que ce soit pour perturber ses adversaires ou partager quelques unes de ses vérités.

Auteur de l’un de ses meilleurs matchs en carrière face aux Celtics, le pitbull des Rockets avait donc laissé éclater sa joie en interview d’après-match, mais le langage utilisé par le joueur n’a pas été très apprécié de la part de la NBA. La Ligue a tapé sur le portefeuilles du joueur avec une amende 25 000 dollars. La décision a été annoncée dans un communiquée officiel.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/gUuJVqYlnI

— NBA Communications (@NBAPR) January 29, 2025

Spoiler, c’est probablement pas la dernière fois que Brooks se retrouve dans cette situation. Connaissant le caractère du bonhomme, il faudra plus qu’une petite prune pour le calmer.

Source texte : NBA