Ce soir à 0h30, on connaitra le plateau complet du All-Star Game 2025, prévu à San Francisco le 16 février prochain. A quelques heures de l’un des reveals les plus attendus de l’année, on s’est donc adonné à notre exercice favori : donner nos remplaçants idéaux pour la grande teuf de l’hiver. Et si le cœur vous en dit… faites la même chose en commentaires !

Les remplaçants des membres de la rédaction pour la Conférence Ouest

Nico M

Guards : Anthony Edwards, James Harden

Forwards : Victor Wembanyama, Anthony Davis, Jaren Jackson Jr.

Wild-cards : Jalen Williams, Alperen Sengun

Ant-Man, Wemby, AD et JJJ sont tous des locks pour moi. Je voulais aussi récompenser Jalen Williams pour sa belle saison dans l’ombre de Shai Gilgeous-Alexander et l’énorme succès collectif du Thunder. Il me restait donc une wild-card et un spot de guard à distribuer. Choix pas faciles, mais les Rockets – 2e de l’Ouest – méritent un All-Star et Alperen Sengun est le mieux placé pour décrocher l’étoile. Enfin, j’ai voulu mettre un joueur des Clippers qui sont à la surprise générale Top 6 de l’Ouest. Certains voteront Norman Powell, mais moi je vote James Harden pour sa capacité à faire tourner une attaque peu importe qui est sur le terrain avec lui. Mention pour Kyrie Irving, Luka Doncic, De’Aaron Fox, Domantas Sabonis, Devin Booker ou encore Ja Morant.

Giovanni

Guards : Anthony Edwards, James Harden

Forwards : Victor Wembanyama, Anthony Davis, Alperen Sengun

Wild-cards : Jalen Willams et Jaren Jackson Jr.

Victor Wembanyama est un lock, Anthony Edwards y ressemble, Alperen Sengun et Jaren Jackson Jr. sont les meilleurs joueurs de deux des trois meilleures équipe de l’Ouest et Jalen Williams est beaucoup trop fort, tout comme le Thunder est beaucoup trop fort pour n’envoyer qu’un seul joueur au ASG. Pour le reste ? Je pense qu’Anthony Davis sera blessé car c’est un pléonasme et qu’il laissera sa place à Kyrie Irving, je pense que James Harden mérite même si je le trouve chiant, et je pense que Norman Powell sera snobé à cause de son nez crochu. Je pense que Domantas Sabonis sera snobé car c’est son deuxième prénom, et je pense que Ja Morant ne sera pas “snobé” car il ne mérite pas d’être All-Star cette saison, tout comme Devin Booker d’ailleurs. J’en profite pour dire que Scoot Henderson ne sera sans doute jamais All-Star dans sa vie, ça c’était uniquement pour le quota d’attaques gratuites à respecter.

Nico V

Guards : Anthony Edwards, James Harden

Forwards : Victor Wembanyama, Anthony Davis, Alperen Sengun

Wild-cards : Jalen Willams et Jaren Jackson Jr

Wow, y’a du monde là hein. Ça cause fort, chaque choix est aussi un sacrifice. Anthony Edwards, Victor Wembanyama et Jalen Williams sont mes trois no brainer dans chacune des catégories… mais à côté, ça se bat. J’aime beaucoup James Harden et je me dis que les votants pour constituer les bancs auront le biais de célébrité et d’impact dans leur vote, désolé Norman Powell. Je conçois également qu’un Harden soit plus vendeur pour le All-Star Game. Pour Davis, pas trop de débat. C’est mérité. Enfin, c’est surtout entre Alperen Sengun et Jaren Jackson que ça se tape. Mon choix se porte vers Sengun dans les forwards, prime à la remarquable saison collective de Houston. Oui, ça vaut aussi pour le triple J et je n’arrive pas à me décider. Allez, c’est un peu nul mais j’dois aller au lit car je bosse cette nuit, ce sera donc pour Sengun car les Rockets sont devants les Oursons au classement.

Alex T

Guards : Anthony Edwards, Norman Powell

Forwards : Victor Wembanyama, Jaren Jackson Jr, Anthony Davis

Wild-card : Jalen Williams, Domantas Sabonis

Pour moi, l’Ouest a été beaucoup plus dur à pronostiquer que l’Est. Chez les guards, il y a Anthony Edwards qui reste un choix évident mais qui pour l’accompagner ? Je voulais récompenser un Clipper et je valorise plus la saison de Powell que celle d’Harden. Une belle histoire pour cette cuvée 2025 et désolé à Kyrie Irving. Dans le frontcourt, bon courage pour ne pas faire de déçus. Anthony Davis et Wemby sont des choix sûrs et je ne pouvais pas laisser de côté Jaren Jackson Jr, trop important à Memphis, 3ème bilan à l’Ouest. Reste deux wildcards, un que je donne à Jalen Williams, afin de récompenser le Thunder qui démolit sa Conférence. Le dernier ticket était entre Sabonis et Sengun. Un peu embêté de n’envoyer aucun représentant de Houston mais je trouve qu’on prend beaucoup trop Domas pour acquis et pour une fois je donne l’avantage à l’impact personnel plutôt qu’au bilan.

Robin

Guards : James Harden, Anthony Edwards

Forwards : Victor Wembanyama, Jaren Jackson Jr, Anthony Davis

Wild-cards : Alperen Sengun, Jalen Williams

Il me fallait un Rocket et deux Thunder et sincèrement, je n’étais pas très loin d’envoyer Amen Thompson et Isaiah Hartenstein. Car je ne vais pas vous mentir, mes deux wild-cards m’ennuient, elles sont là grâce à des quotas, de la discrimation collective positive. Et maintenant que les deux fan-bases qui ne peuvent pas se piffrer se sont trouvées un nouvel ennemi commun, je vais vous parler de Domantas Sabonis. Le Lituanien est en train de battre un nouveau record, celui du plus grand nombre de fois où il a été le premier joueur en dehors de la liste du All-Star Game. L’année dernière, j’écrivais un article pour raconter sa performance dans un match dont il ne faisait pas partie, cette saison je pourrais presque le préparer en avance. S’il y a un All-Star Game pour les joueurs qui ont l’air agréables dans les séries Netflix, il sera invité à coup sûr… enfin on l’espère pour lui.

Thibault

Guards : James Harden, Anthony Edwards

Forwards : Victor Wembanyama, Jaren Jackson Jr, Anthony Davis

Wild-cards : Alperen Sengun, De’Aaron Fox

On va commencer par le choix le plus simple : Victor Wembanyama est un lock pour cet All-Star Game 2025. Ensuite, difficile de voir ce match des étoiles sans un joueur des Grizzlies, des Rockets et des Clippers, l’affront ne se fera pas ici, mais il devrait certainement avoir lieu de la part des votants. Alors qui de Jaren Jackson Jr, d’Alperen Sengun ou de James Harden se fera sucrer sa place ? La réponse jeudi, mais dans mon cœur, ils sont tous les trois All-Stars et c’est le plus important (tout comme Normal Powell, mais il a fallu faire des choix…). Enfin, pour ma dernière wildcard, place à De’Aaron Fox qui fait encore une belle saison dont on devrait parler davantage.

Clément

Guards : Anthony Edwards, Norman Powell

Forwards : Victor Wembanyama, Jaren Jackson Jr, Anthony Davis

Wild-cards : Alperen Sengun, Jalen Williams

Envoyez-nous vite Anthony Edwards au All-Star Game, il le mérite même si les Wolves sont moins bons. Envoyez-nous vite Norman Powell aussi. Le petit nouveau est dans la forme de sa carrière et c’est bien normal qu’il ait gagné le droit de se faire un kif. Sinon, que dire à part que Victor Wembanyama sera bien de la partie ? Il n’y a absolument AUCUN monde dans lequel Wemby ne fait pas partie des étoiles cette saison alors roulez jeunesse. Jaren Jackson Jr. est le vrai monstre des Grizzlies cette saison et y sera également, tout comme Anthony Davis, parce que c’est normal. Dans mes wild-cards, Alperen Sengun est arrivé court l’an dernier mais va bien connaître sa grande première cette fois, et Jalen Williams fera en sorte que Shai ne se sente pas trop seul. Désolé Domantas Sabonis, mais pour toi ce sera le back-to-back de snubs, et désolé James Harden, mais c’est de la faute de ton coach personnel et ami.