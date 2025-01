Ce soir à 0h30, on connaitra le plateau complet du All-Star Game 2025, prévu à San Francisco le 16 février prochain. A quelques heures de l’un des reveals les plus attendus de l’année, on s’est donc adonné à notre exercice favori : donner nos remplaçants idéaux pour la grande teuf de l’hiver. Et si le cœur vous en dit… faites la même chose en commentaires !

Les remplaçants des membres de la rédaction pour la Conférence Est

Nico M

Guards : Cade Cunningham, Darius Garland

Forwards : Evan Mobley, Jaylen Brown, Pascal Siakam

Wild-cards : Tyler Herro, Damian Lillard

Au moment de choisir mes remplaçants, je ne me suis posé aucune question concernant Cunningham, Mobley et Brown. Ils doivent être All-Stars pour moi. C’est ensuite que ça s’est compliqué, surtout sur les guards avec trois places pour six candidats. Entre LaMelo Ball, Trae Young, Tyrese Maxey, Damian Lillard, Darius Garland et Tyler Herro, il y a de quoi s’arracher les cheveux. J’ai finalement opté pour les trois derniers, qui possèdent un avantage plus ou moins grand au niveau du bilan collectif en plus de faire des saisons individuelles très solides. Pour le dernier spot de forward, je voulais partir sur Franz Wagner mais avec ses 20 matchs ratés, difficile de le faire entrer. C’est Pascal Siakam, joueur le plus régulier d’une équipe Top 5 à l’Est, qui rafle finalement la mise.

Giovanni

Guards : Cade Cunningham, Darius Garland

Forwards : Evan Mobley, Jaylen Brown, Pascal Siakam

Wild-cards : Tyler Herro et Damian Lillard

Quel bazar. Quelle quantité de bons joueurs sur le backcourt, et quelle disette incroyable sur le frontcourt, si bien que j’ai même hésité à récompenser un mec qui n’a joué que dix matchs cette saison (Banchero ou Wagner). Pascal Siakam repart donc avec une sélection par défaut (moins bonne saison statistique depuis un bail) bien que cela récompense la très belle forme des Pacers, et accompagne sur le frontcourt deux joueurs pour qui je ne débat même pas. Chez les petits c’est compliqué, même si mes deux premiers choix (Cade et Darius) sont incontestables. A contre-coeur je sors Trae Young de la liste, alors que Tyrese Maxey, Tyrese Haliburton et LaMelo Ball restent un peu court. Et désolé Bam Adebayo, mais l’étoile 2025 du Heat est pour Tyler Herro.

Nico V

Guards : Cade Cunningham, Darius Garland

Forwards : Evan Mobley, Jaylen Brown, Pascal Siakam

Wild-cards : Damian Lillard, Tyler Herro

Original, pas du tout comme mes collègues. Non, je déconne. Contrairement à l’Ouest, les choix de l’Est ne souffrent pas trop la contestation. Oui, j’ai hésité à mettre Tidjane Salaün mais on ne m’aurait pas compris. Vous aurez la lumière bientôt. En attendant, voici une liste de joueurs méritants qui iront probablement à San Francisco avec le sentiment de ne pas avoir volé leur sélection. Désolé aux membres du Magic qui ont été trop blessés, à LaMelo Ball et Trae Young qui payent leurs bilans collectifs. À Tyrese Maxey qui mériterait d’avoir un groupe pour lui assurer une place au match des Étoiles.

Alex T

Guards : Darius Garland, Cade Cunningham

Forwards : Jaylen Brown, Evan Mobley, Pascal Siakam

Wild-cards : Tyler Herro, Damian Lillard

Deux salles, deux ambiances au sein de la Conférence Est. Parmi les guards, une flopée de choix qui donne des bons maux de tête tant les gars en question sont méritants tous les soirs. Garland et Cunningham sont des choix évidents pour moi, tant dans leur apport statistique que sur l’impact qu’ils ont sur les résultats de leurs franchises respectives. Sur le frontcourt, les blessés du Magic et la forme très moyenne de Bam Adebayo facilitent le boulot. J’ai préféré mettre Pascal Siakam, un solide joueur d’une équipe Top 5 plutôt qu’un 4ème All-Star aux Cavs, déjà bien fourni. Enfin, les Wild cards permettent de gonfler le nombre de guards et bon courage pour décider qui mérite le plus entre Young, Maxey, Ball, Lillard et Herro. Perso, j’ai opté pour les deux derniers, qui peuvent se vanter de sortir les chiffres et un bilan collectif plus performant que le reste, mais j’entends très bien ceux qui auraient choisi d’autres noms.

Robin

Guards : Cade Cunningham, Darius Garland

Forwards : Evan Mobley, Pascal Siakam, Josh Hart

Wild-cards : Damian Lillard, Trae Young

L’année dernière, je riais des gens qui souhaitaient voir Derrick White au All-Star Game, cette saison, je vote pour Josh Hart ; un type de joueurs assez proche, la Rolls Royce des role-players. Alors où est la logique ? Et bien, c’est très simple, il n’y en a pas ! J’ai vu la liste des forwards en course, j’ai vomi deux fois, j’ai considéré Nikola Vucevic, j’ai à nouveau déchargé le tuyau à bile. Je me suis dit que Jarrett Allen et Jaylen Brown étaient sans doute les plus méritants, je me suis endormi sur un cône de chantier. Et voilà comment on en arrive à mon joueur préféré de la NBA en ce moment. Y a t-il du favoritisme dans des choix personnels ? Vous avez quatre heures. Pour ce qui est des guards, je m’excuse sincèrement auprès des proches de Tyler Herro et de LaMelo Ball, même si je n’ai aucune envie de rencontrer la famille du dernier cité. I might swerve, bend that corner woooaahhh. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça n’a que peu de rapport, mais je l’ai en tête depuis deux semaines, alors désormais, vous aussi.

Thibault

Guards : Cade Cunningham, Damian Lillard

Forwards : Evan Mobley, Jaylen Brown, Pascal Siakam

Wild-cards : Darius Garland, Trae Young

Ce coquin de Darius Garland avait presque raison quand il disait que Cleveland avait quatre All-Stars, mais je vais m’arrêter à trois, c’est déjà pas mal. Coup dur pour Tyler Herro qui pourra profiter de cette semaine de repos pour aider Jimmy Butler à déménager. Pascal Siakam peut profiter des matchs manqués par le duo de forwards du Magic pour gratter sa place, mais c’est mérité. Enfin, petite pensée pour LaMelo Ball qui devait déjà se voir titulaire et qui va, au mieux, se retrouver en studio pour faire la mélo avec LiAngelo.

Clément

Guards : Cade Cunningham, Darius Garland

Forwards : Evan Mobley, Jaylen Brown, Pascal Siakam

Wild-cards : Damian Lillard, Tyler Herro

Maintenant que les Pistons sont redevenus une équipe de basket, difficile de ne pas envoyer Cade Cunningham broder sa première étoile. Darius Garland fera son retour parmi les étoiles, sa rédemption chez les Cavs, meilleure équipe de la NBA, est trop belle pour être oubliée. Chez les forwards, Evan Mobley, enfin correctement utilisé, connaîtra son dépucelage, vu son profil, possible qu’il finisse à 1/2 au tir cependant. A ses côtés, on retrouve l’incontournable Jaylen Brown, qui ne pouvait pas être laissé pour compte, et Pascal Siakam, bien trop régulier pour squatter Netflix chez lui. Mes deux wild-card reviennent à Damian Lillard, qu’il est difficile de snober pour ce genre d’événement (et qui pourra même chanter à la mi-temps), et à Tyler Herro, qui n’en a rien à foutre du drama autour de Jimmy Butler et qui continue de faire ses chiffres. Désolé Trae Young mais c’est un peu trop juste, désolé Tyrese Maxey, mais sans toi les Sixers seraient relégués en R1 pour jouer contre Croix Olympique.