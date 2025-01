LaMelo Ball blessé à la cheville et absent une semaine

Sorti sur blessure face aux Lakers ce mardi, et forfait face aux Nets cette nuit, LaMelo Ball va devoir rejoindre l’infirmerie pendant une semaine. Le meneur souffre de la cheville.

Plus de peur que de mal pour LaMelo Ball. Quand on sait les problèmes que le joueur a eu avec ses chevilles ces derniers mois, on peut souffler à l’idée qu’il ne rate qu’une semaine de compétitions.

OFFICIAL: MRI results on LaMelo Ball’s left ankle confirmed the initial diagnosis of a left ankle sprain. He will be listed as out vs. the LA Clippers on Friday, Jan. 31 and he will be reevaluated in one week.

— Charlotte Hornets (@hornets) January 30, 2025

La santé de Ball reste néanmoins un sujet d’inquiétude en Caroline du Nord. On espérait qu’il pourrait enfin jouer sur la durée mais il a déjà raté 13 des 44 matchs de Charlotte cette saison, soit un peu moins du tiers.

C’est d’autant plus rageant que le joueur est capable d’envoyer du lourd quand il est en tenue. Cette saison, il tourne à 28,2 points, 7,3 passes et 5,3 rebonds par match. Il candidate d’ailleurs à une place pour le All-Star Game 2025, dont les remplaçants seront connus ce soir.

