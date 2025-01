Trae Young guide les Hawks face aux Suns (122-117)

Auteur d’une partie absolument remarquable, Trae Young a signé son record de points cette saison contre les Suns. 43 unités au compteur, et une domination des Hawks sur les Suns qui ne s’arrête plus à Atlanta : Phoenix n’y a plus gagné… depuis 2014 !

Les Suns avaient cette nuit un gros défi à relever : battre Atlanta à l’extérieur, ce qui n’est plus arrivé depuis mars 2014. À l’époque où Pharrell Williams et son titre “Happy” dominaient les charts. Oui, ça vous fait prendre conscience que ça remonte à assez longtemps. Hélas, les hommes de Mike Budenholzer sont tombés sur un gros os. Son nom : Trae Young.

Le meneur star des Hawks a fait la leçon aux Suns, avec une ligne finale à 43 points, 3 rebonds, 5 passes, 3 interceptions. 13/31 au tir, ça aurait pu être mieux mais on se doit de signaler son 11/14 aux lancers. Qui contrebalance une certaine maladresse dans le jeu.

Ice Trae Young was COLD in tonight’s @ATLHawks W 🥶

43 PTS (13 in 4Q)

6 3PM

5 AST

3 STL pic.twitter.com/JGc3KyRsBs

— NBA (@NBA) January 15, 2025

Alors, quand on regarde le boxscore dans son entièreté, on note aussi que le duo Devin Booker (35 points) et Kevin Durant (31 points) ont eu un impact non négligeable sur le match. C’est dans le 3e quart-temps que les visiteurs ont tenté de renverser la rencontre. Menés de 8 points à la pause, ils passent la seconde et prennent le commandement du match en moins de 3 minutes derrière un KD déterminé qui enchaîne les ficelles.

Kevin Durant casually shooting over double teams pic.twitter.com/I6s79NUQrV

— The Hood Therapist (@OhhMar24) January 15, 2025

Dans ces conditions, avec deux leaders qui répondent présent et une balle qui circule plutôt bien, on imagine mal Atlanta tenir le choc sur 48 minutes. Oui mais. Il y a une différence monstrueuse dans une statistique majeure dont nous n’avons pas encore parlé. Il s’agit du rebond : 54-37 en faveur des Hawks. Avec Onyeka Onkongwu à 22 points et 21 rebonds au buzzer final.

Pire, cet écart flagrant l’est encore plus lorsqu’il s’agit de rebonds offensifs. 20-6 pour Atlanta… et 25 points grattés sur les secondes chances cette nuit. Comment remporter un match en laissant autant de cadeaux à l’adversaire ? La réponse est simple et particulièrement frustrante : on ne gagne pas, tout aussi bon puisse être le reste de la copie.

Un constat qui n’améliorera pas la situation de Jusuf Nurkic à Phoenix, déjà ciblé comme principal sortant à la trade deadline par de nombreuses rumeurs. Surtout lorsque l’homme qui prend les 20 rebonds en face… n’est même pas titulaire dans la peinture.