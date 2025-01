Les Cavaliers prennent leur revanche face à Indiana (117-127)

Après avoir laissé mourir leur série de 12 victoires à Cleveland face aux Pacers, les Cavaliers ont eu l’opportunité cette nuit de prendre leur revanche à Indianapolis. Chance qu’ils n’ont pas laissé passer, mettant un terme aux six victoires de suite de leur adversaire. Donovan Mitchell colle 35 pions, c’est lui le patron. À noter : Tyrese Haliburton était absent, blessé.

La rencontre a été globalement serrée jusqu’à la mi-temps. Une entame très disputée, avec Donovan Mitchell et Evan Mobley très en jambes dès le début de partie. Andrew Nembhard et Pascal Siakam apportent une réponse efficace, on imagine alors s’engager dans une joute intense qui durera l’intégralité de la soirée.

Hélas, ce n’est pas le cas. Le rythme des Cavaliers augmente d’un cran au retour de la mi-temps, Indiana n’arrive pas à suivre et une fois cette avance de 3 à 4 possessions grattée au score, les Pacers ne reviendront pas. On note que le trio Donovan Mitchell – Darius Garland – Evan Mobley a une fois de plus très bien fonctionné. Jusqu’à faire péter un plomb à Bennedict Mathurin, coupable d’une tentative de meurtre sur Mobley en fin de partie. Voyez plutôt, le bon geste bien dangereux à souhait.

GET THE FUCK OUTTA HERE BEN MATHURIN pic.twitter.com/9Q1DPK5QOf

— Mack Perry (@DevaronPerry) January 15, 2025

Indiana a tenté l’approche collective, avec 7 joueurs à plus de 10 points. Hélas, il a manqué un peu de sens des responsabilités en fin de partie, là où Darius Garland a lui pris les choses en main et collé un 5/7 au tir dans le dernier quart-temps. Ce groupe des Cavs gagne jour après jour en expérience, et on a plus que HÂTE de voir ce que ça donnera en Playoffs. Prochain match ? Face au Thunder dans l’Oklahoma ce jeudi, ça va SAI-GNER.

35 PTS, 9 REB and a W. 🔥@spidadmitchell and the @cavs move to a rarified 34-5 record ‼️ pic.twitter.com/UlZejiWzIc

— NBA (@NBA) January 15, 2025

Pour Indiana, fin d’une belle série de six victoires. Pas le temps de ressasser la défaite, il faut enchaîner à Detroit et ça s’annonce être tout sauf une partie de plaisir.