Highlights : Giannis Antetokounmpo roule sur les Kings (33 points, 11 rebonds, 13 passes)

Face aux Kings, Giannis Antetokounmpo a régalé le public de Milwaukee. Un gros triple-double et une victoire acquise dès le premier quart-temps. Soirée festive s’il en est dans le Wisconsin, et une autre ligne à ajouter au dossier pour la course au MVP côté Greek Freak.

Un quart-temps dominé 44-26 pour prendre la partie du bon pied. Giannis Antetokounmpo s’est mis en condition de réussir de manière collective, avec son groupe. Avec pas mal de jumper à mi-distance, mais aussi du bon Giannis vintage : tout droit, et soit vous vous poussez soit vous vous faites écraser. Au total, ça donne 33 points, 11 rebonds, 13 passes et 2 contres à 14/23 au tir. De quoi maintenir sa cote dans la course au MVP, alors que Shai Gilgeous-Alexander semble intouchable et que Nikola Jokic est sur ses talons. Allez, highlights !