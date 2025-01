La nuit des Français en NBA : Alexandre Sarr continue sur sa lancée, le rythme est excellent

Seulement deux Français sur les parquets NBA cette nuit, et l’un a eu plus de réussite que l’autre. Résumé rapide de la nuit des tricolores !

Les résultats de la nuit NBA

Thunder – Celtics : 105-92 (stats)

Wizards – Pelicans : 98-110 (stats)

Cavaliers – Hornets : 115-105 (stats)

Magic – Jazz : 92-105 (stats)

Rockets – Lakers : 119-115 (stats)

Warriors – Kings : 99-129 (stats)

Tidjane Salaün

Une soirée plutôt positive dans le rebond, mais toujours marquée par l’inconstance au tir. Allez, il faut te faire confiance et tout ira bien, on est absolument certain ici qu’il y a tout ce qui faut en toi pour réussir à se faire une place solide dans cette ligue. Les stats ? 6 points, 9 rebonds, 1 passe, 1 interception à 2/8 au tir face aux Cavaliers.

Alexandre Sarr

Belle sortie pour Alex Sarr ! 18 points, 11 rebonds, 3 passes à 6/9 au tir dont 3/6 à 3-points contre les Pelicans. Ça perd peut-être, mais le rookie des Wizards confirme un peu plus son excellent mood actuel. On croise les doigts pour que ça continue le plus longtemps possible.

Le programme NBA de ce soir