6 matchs au programme de cette nuit en NBA. Le nouvel an va être festif avec plusieurs rencontres qui devraient valoir le détour ! Petit tour d’horizon.

Le programme NBA de ce soir :

21h : Pacers – Bucks

21h : Celtics – Raptors

1h : Spurs – Clippers

2h : Thunder – Wolves

3h : Lakers – Cavs

3h : Suns – Grizzlies

Lakers – Cavs, le match du réveillon.. si les stars sont en tenue

Le match du soir c’est évidemment les retrouvailles entre LeBron James et son ex des Cavs. On attend quand même de savoir si le King sera en tenue, puisqu’il se remet d’un virus qui l’a privé du dernier match face aux Kings. Anthony Davis est lui aussi listé incertain, mais c’est le cas tous les soirs.

Ce match pourrait aussi donner aux Lakers l’occasion de lancer leurs nouvelles acquisitions, à savoir Dorian Finney-Smith et Shake Milton. Le profil 3&D de l’ailier polyvalent est très attendu chez les Angelinos.

Du côté de Cleveland, on continue de rouler sur la NBA avec une 7ème victoire de rang arrachée la nuit dernière sur le parquet des Warriors. Le fait de jouer en back-to-back pourrait alourdir les jambes de Donovan Mitchell et compagnie mais vu qu’aucun des titulaires n’a dépassé les 30 minutes hier, on se dit que ça devrait aller.

Mais aussi

Victor Wembanyama et les Spurs auront fort à faire face aux Clippers de James Harden et d’un Norman Powell en forme All-Star.

Le Thunder déroule avec 11 victoires de suite. Et si on passait à 12 face à des Wolves sur courant alternatif ?

Pas de Ja Morant ni de Devin Booker, ce Suns – Grizzlies aura un goût moins festif ce soir. Allez Kevin Durant, sauve-nous tout ça avec un classique.

Les Pacers ont retrouvé quelques couleurs à l’Est, il faut confirmer face à des Bucks qui pourrait récupérer Giannis Antetokounmpo, visiblement remis de sa maladie.

Les Raptors continuent de toucher le fond et c’est pas un déplacement à Boston qui risque d’arranger ça.

Les Français en lice ce soir :

Victor Wembanyama pour finir l’année sur une bonne note face aux Clippers de Nicolas Batum.

Rudy Gobert avec les Wolves pour essayer de mettre fin à la belle série du Thunder.

On pourrait voir Ousmane Dieng avoir quelques minutes avec OKC d’ailleurs.

Armel Traoré (Lakers) ?

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici