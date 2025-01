Comment bien commencer l’année 2025 ? En détestant les Wolves, selon certains. Ou peut-être en supportant Shai Gilgeous-Alexander, qui vient d’allumer les Loups avec 40 points, 3 rebonds, 2 passes et 4 interceptions à 15/23 au tir.

On va faire court, car c’est le nouvel an et que la soirée n’est facile pour personne, surtout lorsqu’il faut écrire en milieu de nuit après avoir joué à “À prendre ou à licher” durant la festoyade. Shai Gilgeous-Alexander tenait son duel avec l’un des futurs visages de la ligue, Anthony Edwards. Il l’a proprement tabassé sur le plan du scoring. Nouvelle victoire du Thunder qui réalise la plus grande série de succès de l’ère Oklahoma City, car rien n’est trop fou pour Thor et sa bande. Highlights ? De suite.

Shai says goodbye to 2024 with an ELECTRIFYING performance!

⚡️ 40 PTS (25 in 2H)

⚡️ 4 STL

⚡️ 3 3PM

⚡️ 15-23 FGM

Thunder tie their LONGEST win streak (12 games) since moving to OKC. pic.twitter.com/T8Lpi9CRrm

— NBA (@NBA) January 1, 2025