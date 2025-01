Nuit de nouvel an, nuit de victoire pour les Spurs, les Bucks et les Cavaliers, pour ne citer qu’eux. Victor Wembanyama est fort, Shai Gilgeous-Alexander aussi.

Les résultats de la nuit NBA

Pacers – Bucks : 112-120 (stats)

Raptors – Celtics : 71-125 (stats)

Spurs – Clippers : 122-86 (stats)

Thunder – Wolves : 113-105 (stats)

Suns – Grizzlies : 112-116 (stats)

Lakers – Cavaliers : 110-122 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Téma le match rincé des Raptors, c’est chaud quand même. 71 points, même pas de quoi battre la DM2 de Bellevigny.

Giannis Antetokounmpo doing Giannis Antetokounmpo things. 30 points, 12 rebonds, 5 passes et le tour est joué. Milwaukee s’impose à Indianapolis.

Les Spurs ont giflé les Clippers, c’est sale.

Shai Gilgeous-Alexander domine, les Wolves s’inclinent.

Un ours est donc capable de résister au Soleil.

Pour le premier match de ses 40 ans, LeBron s’incline face à sa franchise d’origine. Austin Reaves plante tout de même 35 pions.

Les Français de la nuit

Victor Wembanyama : 27 points, 9 rebonds, 5 passes, 1 interception, 3 contres.

Rudy Gobert : 8 points, 7 rebonds, 1 interception et 2 contres.

Nicolas Batum : 3 rebonds.

Le highlight de la nuit

STILL RUNNING THE FASTBREAK AT 40 🍿

LeBron with the powerful give-and-go slam! pic.twitter.com/4EdMdJvZ1q

— NBA (@NBA) January 1, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

A retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir