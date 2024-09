Transfert Towns – Randle : voici les dates des prochains Wolves vs Knicks

Après ce transfert énorme entre les Wolves et les Knicks qui a vu Karl-Anthony Towns rejoindre New York et le duo Julius Randle – Donte DiVincenzo faire le chemin inverse, on ne souhaite qu’une chose : voir les uns et les autres revenir sur leurs parquets d’origine. Pour un accueil chaleureux… mais peut-être tendu.

Les dates :

Wolves – Knicks : 20 décembre, 2h du matin

Knicks – Wolves : 18 janvier, 1h30 du matin

La réaction de Karl-Anthony Towns à l’annonce de son transfert en dit long. Pas sûr qu’il ait eu trop envie de quitter Minneapolis. En 9 ans, il n’a jamais demandé de transfert. Il est envoyé à New York sans consultation (connue) au préalable. De quoi lui donner logiquement la rage contre les gestionnaires de la franchise. Et de créer une ambiance particulière pour son retour.

De l’autre côté, Julius Randle est le symbole du renouveau des Knicks. L’homme qui a fait chavirer les coeurs des fans lors des Playoffs 2021 et lancé la dynamique du côté du Madison Square Garden. Un morceau important de l’histoire très récente de la franchise, qui sera attendu et sans doute célébré lors de son retour.

Ne pas oublier Julius Randle dans l’affaire, on en a connu du forward qui redonne des couleurs aux Knicks avant d’être oublié (Amare).

En 2021, quand les Knicks retrouvent les Playoffs et le Madison Square Garden explose (« fuck Trae Young »), c’est Julius l’empereur.

C’est lui…

