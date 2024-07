L’homme derrière le succès de l’équipe du Soudan du Sud sur la scène du basket international ne se trouve pas sur le terrain ou sur le banc de touche, mais bien à sa présidence. Luol Deng, l’ancien All-Star des Chicago Bulls, donne tout pour la réussite de son équipe. Littéralement.

Luol Deng has been funding South Sudan’s national basketball program out of his own pocket for four years, per Royal Ivey

“Luol Deng has been funding this thing for four years out of his own pocket. He pays for gyms, hotels, plane tickets—everything. Kudos to Luol and the… pic.twitter.com/AeN0x9tDD4

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 29, 2024

“J’ai dépensé sans compter”. C’est ce que dit John Hammond dans le film Jurassic Park, c’est également ce que pourrait déclarer Luol Deng s’il n’était pas extrêmement humble.

En effet, le sélectionneur des Bright Stars Royal Ivey a récemment dévoilé dans un entretien que Luol Deng avait payé de sa poche la plupart des dépenses qui avaient permis à l’équipe nationale du Soudan du Sud de se développer sur les quatre dernières années, depuis qu’il est président de la fédération sud-soudanaise :

“Il paye pour les gymnases, les hôtels, les billets d’avion… tout. Gros respect à Luol et au staff, nous n’aurions pas été capables de rassembler cette équipe sans eux. Nous n’avons pas le plaisir d’avoir un gymnase, des dortoirs ou d’autres infrastructures. Luol Deng a tout financé de sa poche depuis quatre ans3” – Royal Ivey

Après une carrière NBA où il a accumulé plus de 168 millions de dollars en gains, Luol Deng – deux fois All-Star avec les Bulls dans les années 2010 – a décidé de mettre son argent au service d’une cause très noble. Dans une nation qui n’a même pas de terrain indoor pour ses basketteurs, Luol Deng prend en charge tous les frais. On peut clairement considérer qu’une large partie du succès de son pays lui est due.

Après la victoire contre Porto Rico, le Soudan du Sud est devenue la première nation africaine à remporter un match de basket 5×5 aux Jeux olympiques depuis les Jeux d’Atlanta en 1996. Les Bright Stars n’en sont qu’à leurs débuts, et on a hâte de voir jusqu’où ils iront.

___________

Source texte : Basket News

