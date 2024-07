On y retourne ! Après une première journée haute en couleurs, le basket 3×3 reprend ses droits dès 17h30 pour écrire Place de la Concorde le deuxième chapitre de son livre olympique. Envoyez le programme !

Huit matchs, deux sessions de quatre matchs avec le temps de grignoter entre les deux, ou de profiter de ce merveilleux Parc urbain si vous en avez la chance et l’occasion. Chez les filles les Australiennes tenteront d’ouvrir leur compteur victoires contre des Allemandes qui ont choqué les Américaines en ouverture, alors que Canada et Chine viseront le 2-0, tout comme les Lettons et hollandais chez les mecs. Les Serbes ponctueront la dernière session contre la Chine.

En deuxième partie de programme la Concorde devra se chauffer la voix dès 21h avec le deuxième match des Françaises, qui ont besoin de victoire et qui se frotteront à l’Espagne, ça promet. Dans la foulée les Américaines aussi devront gagner contre l’Azerbaïdjan, avant que l’Équipe de France masculine n’enflamme le public pour son deuxième match, face à la Lituanie. On terminera cette deuxième journée avec un sympathique Team USA – Pologne, et quelque chose nous dit qu’à ce moment-là la fatigue guettera. Rendez-vous 17h30 !