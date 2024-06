Les Celtics ont gagné malgré… 29 tirs à 3-points manqués

10/39 de loin, tout juste 25,6% derrière l’arc, voici les statistiques des Celtics sur les tirs longue distance cette nuit. Immonde ! Malgré cela, Boston – qui a tendance à beaucoup se reposer sur son adresse de loin – s’est offert une nouvelle victoire face aux Mavericks. La preuve que les C’s ne vivent ou meurent pas toujours selon leur niveau d’adresse.

Jaylen Brown, 1/5. Jayson Tatum, 1/7. Al Horford, 1/3. Kristaps Porzingis, 0/3. Sam Hauser, 0/5. On est donc à cinq Celtics avec des pourcentages bien crades de loin dans le Game 2. Pour compenser, il y a certes le 4/10 de Derrick White, le 2/4 de Jrue Holiday et le 1/2 de Payton Pritchard. Mais voilà, dans l’ensemble, les Cs étaient en grosse galère depuis le parking cette nuit.

Le tir à 3-points, comme on le sait, a tendance à être un gros facteur X sur les résultats des Verts. Mais le manque d’adresse n’a pas été vraiment un sujet pour Boston ce soir. Pour compenser les mains huileuses des Celtes, Boston a proposé une grosse agressivité vers le cercle, notamment Jayson Tatum et Jaylen Brown qui ont attaqué cette raquette texane sans relâche. 7/10 sur les 2-points pour JB, Jayson Tatum n’était qu’à 5/15 mais son activité dans les autres domaines a compensé.

Jrue Holiday a pu profiter de tous ces espaces/ouvertures pour envoyer 26 points et 3 passes ce soir, à 9/10 sur les tirs non primés. Les Celtics ont fait ce qui les rend pratiquement injouables : aller chercher la raquette, récupérer des fautes et sanctionner sur la ligne de réparation. 20 lancers obtenus, 19 réussis, c’est facile le basket dans ces conditions ! Surtout quand on défend comme des morts de faim à longueur de temps.

Les Celtes l’ont prouvé : même dans une nuit sans adresse, ils peuvent battre un finaliste de NBA sans trop de difficultés. Avec deux matchs restants pour s’emparer du titre, on voit mal ce qui pourra empêcher Boston d’être bagué à la fin de la saison tant ils possèdent d’options offensives.

