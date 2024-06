Après son énorme retour au Game 1, Kristaps Porzingis (12 points, 4 rebonds, 2 contres en 23 minutes) a également contribué à la victoire des Celtics dans le deuxième match de cette nuit, mais n’a pas pu finir la rencontre. L’intérieur letton s’est néanmoins montré rassurant pour la suite.

C’est dans le quatrième quart-temps, durant une séquence où il était à la lutte avec P.J. Washington, que Kristaps Porzingis s’est fait mal. Il semblait clairement limité sur les possessions suivantes et a dû laisser sa place à Al Horford.

Forcément, quand on sait que KP revient tout juste d’une blessure au mollet, on peut s’inquiéter concernant l’état de santé de l’intérieur letton. Mais tout de suite après le match, Porzingis a assuré que ce n’était pas grand-chose.

“Je me sens bien. Je ne pense pas que ce soit sérieux. Ça ira. […] Il s’est passé quelque chose, mais on a deux jours de repos et on va faire tout ce qu’il faut pour que ça aille. Ce n’était pas difficile de jouer malgré la blessure, je suis prêt à mourir sur le terrain.”

Même son de cloche chez son coach Joe Mazzulla.

“Il n’y a aucune inquiétude. Il va bien.”

On ne sait pas si c’est le mollet qui refait des siennes, ou la cheville, ou la jambe ou le pied, Porzingis restant lui-même flou sur la nature de son bobo. Des examens pourraient être réalisés ce lundi pour avoir plus de précisions. Ce qui est sûr, c’est que malgré les propos rassurants de KP, on surveillera de près son statut d’ici au Game 3 de mercredi à Dallas.

