Darvin Ham et Taurean Prince, seuls doubles champions invaincus en NBA Cup

La statistique qui va doucement faire rire les fans des Lakers. Darvin Ham et Taurean Prince sont les deux seuls hommes – respectivement coach et joueur – a être invaincus en NBA Cup, après deux saisons de compétition. La bonne pioche.

Filer chez les Bucks après avoir ramassé 500 000 dollars l’an passé en tant que membres des Lakers, quelle belle idée ce fût. Darvin Ham et Taurean Prince peuvent flexer, la NBA Cup les a rendu millionnaires. Champions de l’édition 2024 avec les Bucks, ils ont en plus le luxe d’être invaincus dans la compétition.

Mesdames et messieurs :

Darvin Ham et Taurean Prince sont back to back vainqueurs de la NBA Cup ! 😍 pic.twitter.com/MZega7135M

Oui, ce n’est qu’une petite ligne sur le palmarès, mais un gros chèque pour la banque qu’on aimerait bien avoir nous aussi. On se contentera du clin d’oeil doublé d’une vanne pour les deux larrons et les fans des Lakers. Sur une touche un peu plus sérieuse, on note tout le travail effectué par les Bucks après un début de saison dramatique. Cette victoire atteste de beaucoup de choses, mais en fait attendre d’autres encore plus prestigieuses.