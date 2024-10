Nouvelle nuit de NBA et le programme est plutôt léger pour ce soir. Seulement quatre affiches au menu. Est-ce que cela veut dire qu’il faut en profiter pour dormir ? Certainement pas.

Le programme NBA du soir

Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks à 0h30

Brooklyn Nets – Denver Nuggets à 0h30

Utah Jazz – Sacramento Kings à 2h

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans à 3h

Luka Doncic vs Anthony Edwards et c’est tout ?

La principale affiche de cette soirée, c’est bien sûr le duel entre les Timberwolves et les Mavericks, le remake des finales de conférence de la saison dernière même si certaines têtes ont changé.

Le trio Luka Doncic – Kyrie Irving – Klay Thompson rechausse les baskets pour aller défier des Loups prêts à les accueillir avec le duo Anthony Edwards – Julius Randle.

En tête d’affiche de ce match, c’est bien sûr le duel entre Luka et Ant-Man. Deux joueurs qui espèrent pouvoir porter leur équipe le plus loin possible et pourquoi pas mettre la main sur le trophée de MVP par la même occasion. Ce genre de rencontre est le moment parfait pour envoyer un message à toute la concurrence.

Derrière ce match, trois affiches moins passionnantes, mais qui méritent tout de même d’avoir un peu d’attention.

Les Nuggets partent à Brooklyn pour défier les Nets et enfin montrer qu’ils peuvent jouer sérieusement au basket. Parce que si on fait le bilan du début de saison de Denver, ce n’est pas fameux : une branlée contre OKC, une défaite dans le clutch face aux Clippers et une victoire au forceps contre Toronto. Pour le moment, on est bien loin du niveau d’un prétendant en titre. En face, c’est Brooklyn et Cam Thomas, qui espère bien enchaîner un nouveau match à plus de 30 points.

Le Jazz va lui essayer de décrocher sa première victoire face aux Kings d’un trio DeMar DeRozan – Domantas Sabonis – De’Aaron Fox qui connaît quelques problèmes de mise en route.

Le duel des infirmeries

La dernière affiche de la nuit oppose les Warriors aux Pelicans. En théorie, ce match avait tout pour être alléchant, mais les blessures sont venues s’en mêler. Pas de Dejounte Murray, pas de Stephen Curry. Côté Pelicans, Zion Williamson et Brandon Ingram vont tenter de mener New Orleans à la victoire. Côté Warriors, toute la question est justement de savoir qui peut élever son niveau de jeu en l’absence du Chef. Les premiers éléments de réponse à partir de 3h du matin.