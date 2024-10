Absents lors de la première semaine de saison régulière, Joel Embiid et Paul George pouvaient potentiellement revenir demain face aux Pistons. Mais il va encore falloir patienter…

Les Sixers viennent en effet d’annoncer que leurs deux joueurs stars sont forfaits contre Detroit et qu’ils seront réévalués plus tard dans la semaine. Pour rappel, Joel Embiid continue de soigner son genou gauche, tandis que Paul George se remet toujours de son hyperextension du genou gauche subie en pré-saison.

Sixers all-stars Joel Embiid and Paul George are out tomorrow vs. Detroit. The team said they participated in portions of practice today, and will be re-assessed later in the week. pic.twitter.com/IOaC5FkyOx

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) October 29, 2024

Tyrese Maxey et les Sixers vont donc devoir se débrouiller sans eux pour un quatrième match consécutif. Philadelphie a perdu deux de ses trois premières rencontres de la saison, et il a fallu un effort surhumain de Maxey pour arracher une première victoire en prolongation du côté d’Indiana dimanche.

Sans Embiid et sans PG, Tyrese joue quasiment 43 minutes par match (!) en ce début de saison, pour 29 shoots par soir (!!). Pendant ce temps-là, Joel prend des fautes techniques sans jouer…

This is the clip of Joel Embiid waving a towel from the bench that has been assessed as a technical foul. https://t.co/e0uoDBC3U6 pic.twitter.com/0BtdVPfdQd

— Erin Grugan (@eringrugan) October 28, 2024

Après les Pistons mercredi, les Sixers recevront les Memphis Grizzlies samedi, puis partiront en road trip sur la Conférence Ouest la semaine prochaine (à Phoenix, puis à Los Angeles pour affronter les Clippers et les Lakers).

Est-ce qu’on verra enfin le trio Embiid – George – Maxey d’ici là ?

