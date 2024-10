C’est l’un des classiques du début de saison : les conclusions hâtives ! Après trois ou quatre matchs les certitudes sont de sorties un peu partout, alors ça part sur les takes les plus folles, avec un peu, beaucoup de second degré, et on se donne rendez-vous dans six mois pour se marrer très fort ?

Jayson Tatum et Paolo Banchero vont se disputer le trophée de MVP, Tyrese Haliburton est surcoté, les Bucks sont nuls et les Bulls envoient du lourd.

Voilà plus ou moins ce qu’on peut dire sur cette Conférence Est après une semaine de compétition. Les premières takes sont de sortie, très honnêtement on se fend la gueule mais on adore ça, et on a hâte de voir vos premières conclusions automnales donc hâtives en commentaires.

Envoyez le banger de la fin octobre, et vivement la finale de l’Est entre le Magic et les Cavs !