La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par l’insolent “Nuit nuit” de Stephen Curry en finale des Jeux Olympiques.

Candidat # 1 : Anthony Edwards démarre très fort cette saison 2024-25

Un TrashTalk Award sans Anthony Edwards est-il réellement un TrashTalk Award ? On se le demande, car Ant-Man est présent pour deux raisons dans ce premier épisode de la saison. Lors de la promotion de sa nouvelle signature chez Adidas, il est mis en scène en étant soumis au détecteur de mensonges. Et lorsque son interlocuteur lui demande si les Celtics ont eu un chemin facile à l’Est, la machine commence à s’affoler. Voici la pub en question.

La dernière pub d’Anthony Edwards pour ses chaussures, avec un… petit tacle bien appuyé pour les Celtics ? pic.twitter.com/mydXyP4mIL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 22, 2024

“La saison dernière, est-ce que les Celtics ont eu un chemin facile vers le titre ?”

“Non, ils l’ont mérité. L’Est est dur !”

“Avec tous ces talents qui rejoignent la Ligue, êtes-vous inquiets qu’ils prennent votre place ?”

“Ces nouveaux sont bons, très bons ! Peut-être qu’ils prendront ma place !”

Anthony Edwards pousse même le délire encore plus loin en taillant un peu tous les joueurs de la NBA, faisant fonctionner encore plus le détecteur de mensonges. Non, vraiment, il faudra compter sur les saillies verbales du Loup cette saison, Ochai Agbaji et Gradey Dick l’ont notamment appris à leurs dépens, eux qui ont été pointés du doigt de façon moqueuse par la Fourmi après une contre-attaque menée à bien par le joueur, qui maîtrise à la perfection l’art du troll. Maintenant, on remercie tous Anthony Edwards d’exister.

Ant POINTS at two defenders after scoring on them 👉🔥 pic.twitter.com/Pokq5n7uKb

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 27, 2024

Candidat # 2 : les Celtics se moquent du titre des Lakers dans la bulle d’Orlando

Lors du premier match de la saison, les Celtics n’ont pas traîné pour envoyer une pique à leur rival de toujours. Depuis cet été, les Verts sont officiellement redevenus la franchise la plus titrée de la NBA, avec 18 bannières accrochées au plafond du TD Garden, contre “seulement” 17 pour les Lakers. Et ça, la télé de Boston a tenu à le rappeler à tout le monde, dès la reprise de la NBA, avec en plus une petite subtilité qui s’est glissée à l’écran.

Le troll de la prod à Boston 💀

Classement des franchises NBA avec le plus de titres, ils ont ajouté l’astérisque « Titre de Disney World » pour la bague de 2020 des Lakers 😭 pic.twitter.com/LvdFOHUan8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 22, 2024

On y trouve bien évidemment les C’s en haut du tableau, avec les Lakers, où la mention “Titre Disney World” apparaît de manière à minimiser la performance réalisée par les Pourpre et Or en 2020, malgré des conditions particulières (anti COVID) auxquelles toutes les franchises ont dû s’adapter. On aime bien quand ça taquine bon enfant, mais chacun se fera sa propre opinion quant à ces propos. En tout cas, dans le Massachusetts, ça a dû faire marrer pas mal de monde.

Candidat # 3 : à Orlando non plus, les gens ne sont pas en reste

Le Magic n’a pas non plus attendu longtemps avant de dégainer les premières saillies verbales, puisque le calendrier nous a offert un affrontement 100% floridien face au Heat, à Miami, pour l’ouverture de la saison des deux équipes. Et à ce petit jeu, c’est Orlando qui est reparti avec la win et quelques petites joutes verbales en prime, notamment entre Jalen Suggs et un fan du nom de… Floyd Mayweather en bord de terrain. En plus de ça, les fans du Magic présents au Kaseya Center ont provoqué un peu les rivaux avec quelques piques bien senties.

Jalen Suggs: Dawg https://t.co/o3f2q4kdxD pic.twitter.com/FOZRqPvn2B

— Huncho Hoops (@HunchoHoops) October 25, 2024

@InthemindofCP tell them what’s up! 😂 pic.twitter.com/LcgtdUI96h

— Al (@AlMagicHQ) October 24, 2024

Fam!!! Lmao 😭😭😭 Fuck the Heat #MakeitMagic pic.twitter.com/WXv32w1HuD

— Cortez 🅿️ (@InthemindofCP) October 24, 2024

De quoi bien se mettre en jambes dès le début de la saison, et gâcher la fête de l’inauguration du “Terrain Pat Riley” à Miami.

Mais cela ne s’arrête pas là. L’un des fans d’Orlando a souhaité chercher des noises à Ben Simmons en lui disant qu’il était nul, provoquant forcément une réponse de ce dernier, mais aussi une réaction de l’Allemand Dennis Schröder, venu défendre son coéquipier. Pas de doute, le Magic sera encore relou à jouer cette saison.

Oh j’avais pas vu ça 😳😳

Embrouille entre un fan à Orlando et Ben Simmons après le match, Dennis Schroder qui vient pour prendre sa défense, ça part en sucette pic.twitter.com/QK1LwnLuPN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2024

“T’es nul !” – un fan d’Orlando

“Pourquoi tu ne me dis pas ça en face petite p*te ?” – Ben Simmons

“Qui a mal parlé de Ben ?” – Dennis Schröder

Candidat # 4 : Brandon Ingram envoie la punchline ultime à Anfernee Simons

Face à Anfernee Simons, Brandon Ingram a probablement passé une bonne soirée, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il le fait remarquer à tous. Mais tout d’abord, replantons un peu de contexte : Ingram et Simons ont tous les deux eu une histoire avec la même femme, au point d’avoir chacun un enfant avec elle. Et lors du match entre Pelicans et Blazers, le premier a inscrit un game-winner sur la tronche du second, alors difficile d’imaginer que cela n’aille pas plus loin.

Brandon Ingram hit a game winner over Anfernee Simons. Allegedly both players have a baby with the same woman.

This league.

pic.twitter.com/XcTeR37tfU

— Barstool Sports (@barstoolsports) October 26, 2024

Brandon Ingram hit a game winner over Anfernee Simons. They both have a baby WITH THE SAME WOMAN.

Postgame was crazy:

“Yeah twin, tell her who better, tell her who better” 😭💀 pic.twitter.com/XbHf10fNAg

— Hater Report (@HaterReport_) October 26, 2024

“Dis-lui qui est le meilleur !”

Le monde est méchant, c’est pas nous qui l’avons dit, mais Niska, et on peut difficilement le contredire ici.

Candidat # 5 : Kevin Durant nous fait du Kevin Durant

KD a pris pour habitude de revisiter le fameux “too small” que l’on voit et entend souvent dans cette Ligue, et ce n’est pas Luka Doncic qui allait y couper. Evan Fournier a déjà goûté à cette punchline de Kevin Durant à l’époque, et cette fois, c’est le meneur slovène qui était en travers du chemin du champion olympique. Dommage, pour une fois qu’il tentait de défendre…

🗣️👶🤏🤏🤏 pic.twitter.com/GqannX9fql

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2024

Après avoir inscrit un shoot sur la truffe de son adversaire, Durantula signifie à Louka qu’il est trop petit pour défendre dessus et l’arrêter. Encore un qui s’ajoute à cette liste…

Candidat bonus : Jeremy Sochan avait quelque chose à dire à propos des Rockets

Une petite rivalité commence à voir le jour entre les deux autres franchises du Texas qui commencent à se faire une place à l’Ouest. Les Rockets et les Spurs ne s’apprécient guère plus que ça, mais la présence de Dillon Brooks à Houston, qui tente de faire sortir Victor Wembanyama de ses gonds, n’arrange pas vraiment les choses.

DILLON BROOKS AND WEMBY 😳 pic.twitter.com/96HwNDkOri

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 27, 2024

Un ballon au sol, aucun des deux joueurs qui ne veut le lâcher, et Dillon Brooks dans l’équation, ça allait forcément faire du grabuge, avant que tout le monde ne s’en mêle pour faire redescendre la tension. Lors de la conférence de presse précédant ce match, Jeremy Sochan a été beaucoup moins poli, l’intérieur polonais ayant quelques mots à dire à propos des Fusées. Ça promet pour la suite.

Jeremy Sochan a lâché un bon gros « Fuck Houston » face caméra ce samedi.

Une rivalité qui grandit entre ces deux franchises, c’est très spicy.

Spurs – Rockets, cette nuit à 2h30.pic.twitter.com/NCHCJMkKrl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2024