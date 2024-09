Portland devrait retrouver une franchise WNBA à partir de 2026

Après Golden State, c’est Portland qui devrait avoir sa franchise en WNBA. La ville de l’Oregon pourrait retrouver le basket féminin à partir de 2026. Si aucune officialisation n’a eu lieu, le projet semble acté.

Le Portland Fire va-t-il faire son retour en WNBA ? Intégrée à la ligue féminine en 2000, la franchise n’avait duré que l’espace de trois saisons avant d’être dissoute. 22 ans plus tard, on parle de nouveau de basket féminin dans la ville de la Rose et ça semble imminent. Selon les informations du Rose Garden Report, la WNBA devrait à nouveau s’installer dans l’Oregon. La famille Bathal, propriétaire des Thorns de Portland en soccer, devrait annoncer le 10 septembre prochain le retour officiel d’une franchise de basket féminin à Portland.

Toujours selon nos confrères, cette nouvelle équipe de Portland ne devrait rejoindre la Ligue qu’à partir de 2026. La WNBA prévoit de passer de 12 à 16 équipes d’ici 2028. Les Valkyries de Golden State sont déjà la 13ème et rejoindront la Ligue la saison prochaine. Avec Toronto et donc Portland, cela fera 15, il ne restera qu’une place à prendre.

À noter que le nom et le logo de cette nouvelle franchise à Portland n’ont pas fuité pour le moment. On ne sait donc pas si les propriétaires voudront ressusciter le Fire ou s’ils dévoileront une nouvelle identité.

