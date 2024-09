Trae Young à l’aube d’une saison “déterminante” pour sa carrière ?

Ces derniers jours, de nombreux observateurs se sont posés sur le cas Trae Young et une conclusion ressort : le meneur de jeu des Hawks ne disposerait plus d’une grande cote sur le marché NBA. La prochaine saison serait donc extrêmement important pour lui et sa franchise d’Atlanta.

Les deux dernières saisons ne se sont pas forcément bien passées pour les Atlanta Hawks. Trae Young l’a admis lui même lors de son épisode de Podcast P, son association avec Dejounte Murray n’a pas été une réussite et il est important pour lui et son équipe de retrouver le chemin du succès.

Car lorsqu’une franchise perd, son joueur principal ne peut que difficilement gagner en valeur et tout devient plus compliqué au niveau de la gestion de l’équipe, au niveau des prolongations de contrats comme des potentiels transferts. Brian Windhorst, journaliste pour ESPN s’est penché plus en profondeur sur l’évolution de la cote de Trae Young dans The Hoop Collective et ce que cela signifie pour les pigeons de Géorgie :

“Je ne suis pas sûr que la valeur de Trae Young sur le marché soit aussi haute que ce que les Hawks voudraient. Donc l’année prochaine pourrait vraiment être déterminante pour lui. Premièrement parce qu’à la fin de la saison prochaine il pourra prolonger son contrat et pour le moment il est dans le “fun max” (le premier contrat max après le contrat rookie), mais le prochain, ce sera le “stress max”. Le “stress max” parce qu’il peut affecter les deux parties. Parfois c’est l’équipe qui est stressée car ils se demandent s’ils peuvent resigner le joueur et parfois c’est le joueur qui est stressé à propos de s’il est capable d’aller chercher ce deuxième contrat max. Dans cet environnement, avec ces nouvelles règles, vous devez faire attention à vos dépenses et surtout à ces contrats qui peuvent prendre 30% du Salary Cap d’une équipe. Trae Young va avoir une grosse saison, même si c’est juste pour rester à Atlanta et prolonger au max.”

“Il n’y a pas de vrai marché pour Trae Young et il n’a pas réellement le besoin de s’en recréer un pour lui-même, mais les discussions de prolongations de contrats vont arriver et il doit reprouver sa valeur. Mais honnêtement, je pense que la situation est mauvaise à Atlanta. Ils devraient entrer dans une reconstruction rapide mais ils ne peuvent pas car les San Antonio Spurs ont tous leurs picks de Draft.”

Tim Mac Mahon, autre journaliste pour ESPN a appuyé les propos de son collègue lors de la même émission !

Les San Antonio Spurs qui étaient d’ailleurs une rumeur insistante autour de Trae Young la saison dernière. La perspective d’une association entre le meneur de jeu et Victor Wembanyama faisait saliver, mais c’est finalement sur Chris Paul que les éperons ont jeté leur dévolu.

Au vu de tout ce que Trae Young a fait et représente pour les Hawks, il paraît peu probable que la franchise hésite à le resigner, mais pour que cette décision ne souffre d’aucune contestation, le meneur de jeu doit prouver, à nouveau, qu’il est capable de faire gagner son équipe. C’est important pour Atlanta comme pour lui, car si jamais il venait à avoir des envies d’ailleurs, il est plus facile de négocier lorsque des portes de sorties réelles existent. Et si personne ne veut de lui … il devra davantage céder aux exigences de sa franchise.

Son supporting cast évolue cette saison avec le départ de Dejounte Murray et l’arrivée du numéro 1 de Draft Zaccharie Risacher. Deux changements qui semblent faits pour coller avec son jeu. Il retrouvera le rôle de premier créateur avec un ailier long capable de profiter de ses caviars que ce soit au cercle ou derrière la ligne à 3-points.

Et si c’était la saison du retour fracassant de Trae Young ?

