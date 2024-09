WNBA : A’ja Wilson en mode démolition, nouveau record pour Angel Reese

Nuit bien chargée en WNBA avec cinq rencontres au menu. Quelques gros cartons, du record WNBA de battu, on vous fait le point dans le gros récap du matin.

La Perf de la nuit : A’ja Wilson

Déjà qualifiées pour les Playoffs, les Aces de Las Vegas savent qu’elles ne pourront pas rattraper le trio du podium mais au moins elles peuvent sécuriser cette quatrième place au classement, dans une lutte à distance avec le Storm. En grande difficulté ces dernières semaines, les filles de Becky Hammon retrouvent un peu de poil de la bête depuis 2 matchs. Cette nuit, A’ja Wilson a encore été phénoménale. 41 points et 17 rebonds pour la MVP du dernier tournoi olympique, avec 16/23 au shoot. De quoi écraser sans stress une équipe de Phoenix qui a pris l’eau d’entrée, obligée de faire un match de trainard sans jamais bousculer les Aces. Un résultat d’autant plus positif pour Vegas que dans le même temps, Gabby Williams (4 points) et ses copines du Storm perdaient contre le Sun.

Angel Reese reine des rebonds

On parle énormément de Caitlin Clark mais prenons le temps d’accorder aussi quelques éloges à Angel Reese. La rookie de Chicago continue les chantiers dans la raquette, en particulier au rebond. Nouveau double-double pour elle cette nuit lors de la défaite du Sky face au Lynx. 17 points et.. 19 rebonds ! Malgré la défaite, Reese pourra se consoler en se disant qu’elle a fait ce qu’aucune autre n’avait fait avant en WNBA. Depuis cette nuit, Angel Reese est la recordman du nombre de rebonds captés sur une saison WNBA. C’est d’autant plus impressionnant quand on sait qu’il reste encore 8 matchs à Reese pour bonifier son total.

Four Hundred and Five 🗣️

Angel Reese shatters the W’s single-season rebounding record, surpassing Sylvia Fowles (404 in 2018)#WelcometotheW pic.twitter.com/G3XMN5dqWn

— WNBA (@WNBA) September 1, 2024

Caitlin Clark et le Fever sur leur lancée

D’une rookie talentueuse à une autre, il n’y a qu’un pas. Caitlin Clark a elle aussi sorti le grand jeu cette nuit : 28 points et 12 passe, pour aller avec les 36 points de Kelsey Mitchell. Dans le sillage de son backcourt en feu, le Fever est en train de verrouiller sa place dans le Top 6 avec une 4ème victoire de rang (meilleure dynamique de WNBA en ce moment). À moins d’un gros craquage du Storm, il ne sera pas possible d’aller chercher la cinquième place mais les joueuses de l’Indiana se satisferont très certainement de leur position actuelle, elles qui courent après une place en Playoffs depuis 2016 !