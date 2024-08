JO Paris 2024 – Basketball : les résultats de la journée (7 août)

Journée de quarts de finale aujourd’hui, avec le tableau féminin qui a révélé son dernier carré. Dans ce dernier carré il y aura la France, comme chez les hommes, mais avant de se la raconter en soirée place aux résultats du jour !

Les résultats de la journée

Serbie – Australie : 67-85

: 67-85 Espagne – Belgique : 66-79

: 66-79 France – Allemagne : 84-71

– Allemagne : 84-71 Team USA – Nigeria : 88-74

Les Australiennes qui malaxent les Serbes, les Belges presque à domicile qui se défont de l’Espagne, alleluia. Autre grande joie ? La victoire éclatante de la France contre les Allemandes, avant que Team USA, comme souvent ne mette la cerise sur cette belle journée. On connait désormais le dernier carré, alors place au rêve désormais, le rêve d’une finale entre… non, on ne le dit pas, ça porte malheur, mais on n’en pense pas moins.

L’image hors basket de la journée

Incroyable 🥹🥹🥹❤️❤️❤️🇫🇷🇫🇷🇫🇷

Moment exceptionnel en live avec Baptiste Addis et Caroline Lopez, le replay bientôt sur YouTube.

Guettez la MÉDAILLE 😭🥈

VIVE LE TIR À L’ARC !! 🥰🥰🥰 pic.twitter.com/GwNHo8Ny6r

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 7, 2024

Le programme de demain