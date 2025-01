Seulement quatre Français ont foulé les parquets de NBA de la nuit dernière et c’est Zaccharie Risacher qui a le plus brillé avec 30 points dans la défaite des siens face aux Cavs.

Les résultats de la nuit NBA

Cavaliers – Hawks : 137-115 (stats)

– Hawks : 137-115 (stats) Wizards – Lakers : 96-134 (stats)

: 96-134 (stats) Jazz – Wolves : 113-138 (stats)

: 113-138 (stats) Grizzlies – Rockets : 120-119 (stats)

– Rockets : 120-119 (stats) Blazers – Magic : 119-90 (stats)

Zaccharie Risacher

Les Hawks ont encore perdu, mais face à Cleveland, Zaccharie Risacher a vraiment fait tout ce qu’il a pu. Le rookie d’Atlanta sort une première mi-temps parfaite à 20 points à 7/7 au tir pour finir sa soirée avec 30 unités et un très bon 11/14 au tir. De quoi enfin lancer un bon run pour sa fin de saison ? On l’espère.

A perfect 1st half for the No. 1 overall pick 🔋

20 PTS | 7-7 FGM | 3-3 3PM

Zaccharie Risacher (19) is the first teenager to score 20+ PTS on 100 FG% in a half in the play-by-play era (1997-98). pic.twitter.com/LcTEReqwPk

— NBA (@NBA) January 31, 2025

Rudy Gobert

Dans l’ombre d’Anthony Edwards, Rudy Gobert frôle le double-double avec 16 points et 9 rebonds. Rud la Gob s’est même permis de distribuer quatre crêpes histoire de mettre tout le monde d’accord et de saupoudrer le tout de cinq passes décisives histoire de régaler les copains comme ça tout le monde est content.

Bilal Coulibaly

Dans le marasme de Washington, il fut difficile pour Bilal de s’exprimer encore plus quand Jordan Poole et Kyle Kuzma prennent tous les ballons pour un résultat plus qu’aléatoire. Le sophomore finit malgré tout avec six petits points et trois rebonds en 26 minutes.

Alexandre Sarr

Blessé à la cheville, Alexandre Sarr n’était pas apte à jouer face aux Lakers.

Rayan Rupert

Dans la grosse fessée des Blazers sur le Magic, Rayan Rupert a pu gratter quasiment quatre minutes de jeu où il a mis trois points et pris un seul rebond.

Armel Traoré

De passage avec la G-League, Armel Traoré n’était pas dans le groupe pour aller défier les Wizards.

Le programme NBA de ce soir