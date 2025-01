LeBron James a affronté Michael Jordan, lorsqu’il avait 16 ans : “J’étais indéfendable”

Invité par le podcast New Heights à discuter balle orange, LeBron James n’a pas gardé sa langue dans sa poche. Un sujet fait actuellement le tour de la planète basket : ce pickup game organisé lorsque le King n’avait que 16 ans, avec des joueurs NBA de l’époque. Antoine Walker, Ron Artest… et Michael Jordan. Un match durant lequel James s’est qualifié “d’indéfendable”. Wow.

Michael Jordan a validé la mise en production de The Last Dance durant les célébrations du titre 2016 des Cavaliers. Une sorte d’arme un peu ultime à l’époque pour garder sa legacy intacte face à celle d’un LeBron James ayant réalisé l’exploit d’une vie. Savait-il que le King possédait lui aussi un gros missile disponible sur commande ? Sans doute.

Ce missile, James l’a envoyé dans le podcast New Heights. Aux États-Unis, en 2001, plusieurs joueurs NBA se rejoignent pour tâter la balle ensemble et s’entraîner. Comme c’est de rigueur parfois, des jeunes lycéens et universitaires sont conviés à jouer aussi pour découvrir ce qui les attend dans un futur proche.

LeBron says he dominated Michael Jordan when he played pickup against him as a 16-year-old 👀

“I was unguardable. Listen, I was 16, I was a high school sophomore… I was in Chicago at MJ’s court. It was called Hoops. …When I finally got out there, I was like ‘I’m busting ass,… pic.twitter.com/FCa9jX0v6A

— Basketball Forever (@bballforever_) January 16, 2025



L’un des lycéens en vogue de l’été 2000, c’est un certain LeBron James. Ce dernier explique qu’à l’époque, les règles pour jouer étaient très strictes : priorité aux anciens, les jeunes attendent l’ouverture et se taisent. Quand l’ouverture s’est présentée, et malgré sa nervosité, le King a prétendu dans le podcast être indéfendable.

“Michael Jordan, Antoine Walker, Penny Hardaway, Ron Artest, Michael Finley, et les autres… ils ne laissaient pas les jeunes rentrer sur le terrain, pas du tout. Et j’avais 16 ans, j’étais sophomore au lycée. Ça prend un moment pour rentrer sur le terrain, mais j’y suis parvenu. J’étais sur le terrain avec tous ces gars.

Et à la question “Qui te défendait ?”, réponse cinglante :

“Personne, j’étais indéfendable. Quand j’ai finalement réussi à jouer, je me suis dit : ‘Je leur lave le cul là‘. J’étais nerveux comme pas possible, être avec Michael et tous ces gars là.”

Wow. Ok LeBron. Tu es ce gars. Après, il faut rappeler qu’en 2001, Michael Jordan a 38 ans et n’est plus l’entièreté du monstre qu’il a été durant les années 80 et 90. Est-ce qu’on aurait quand même aimé voir ça de nos yeux ? Oui. Est-ce que les meilleurs événements ne sont jamais filmés ? Oui aussi. Est-ce une mauvaise chose ? Pas forcément, ça permet aussi de créer une part de légende supplémentaire autour de ces personnes que sont James et Jordan.

Source : New Heights Podcast