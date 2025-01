Bennedict Mathurin (Pacers) suspendu pour un match

Après son altercation verbale avec l’un des arbitres lors du match entre Pacers et Cavaliers, Bennedict Mathurin a été suspendu pour un match par la NBA.

Une faute particulièrement grossière sur Evan Mobley lorsque ce dernier allait au panier, puis des mots et une attitude très offensive envers l’arbitre en fin de rencontre. Un comportement non acceptable de la part d’un Bennedict Mathurin frustré, qui n’a pas plu à la NBA. Voici l’action en question.

Shams Charania vient d’indiquer que la ligue avait décidé de suspendre Bennedict Mathurin pour une rencontre. La sanction devrait logiquement être purgée lors du match de ce soir, face aux Pistons.

Indiana’s Bennedict Mathurin has been suspended for one game for contact and verbal incident with official on Tuesday night.

