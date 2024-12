Ils sont quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux car selon nos prévisions une bonne partie du contingent tricolore pourrait faire du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Victor Wembanyama a activé le level up, et c’est absolument terrifiant.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Après son match à 50 pions ou un autre à 10 contres, Victor Wembanyama a encore accéléré en cette semaine de Noël. Sept contres à la mi-temps à Philadelphie pour une fiche finale à 29/9/4/8, 42 points au Madison lors d’un Christmas Day dont on se souviendra longtemps, puis encore 19/7/4/6 à Brooklyn deux jours plus tard. Deux victoires, une défaite, un jersey swap et une partie d’échecs dans New York ? Wemby était Joueur de la semaine il y a huit jours mais il a encore level up autour de Noël. Vivement 2025, même si c’est flippant.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 25,2 points à 48% au tir dont 36,1% du parking, 88,4% aux lancers, 10,1 rebonds, 3,9 passes, 1 steal et 4 contres en 33 minutes

Joueurs de la semaine en NBA : Victor Wembanyama et Cade Cunningham ! 🔥 pic.twitter.com/CQndSpVIG0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 23, 2024

Toute la séquence est lunaire.

« He’s soft » + expulsion de Drummond + les arbitres qui RAPPELLENT Drummond, annulent son expulsion et filent un flopping à Wemby.

pic.twitter.com/YjYFJytRZi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2024

Voici les 7 contres de Wemby à la mi-temps.

Oui, à la mi-temps. pic.twitter.com/mmNAxZAaMf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2024

Victor du logo ! pic.twitter.com/469eRdkS92

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2024

Mais qu’est-ce que tu veux faire contre ça mdrrrr pic.twitter.com/RyXlJ2sVIe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2024

Karl Anthony Towns fait 2m13 pic.twitter.com/fXu1zHl8cq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2024

Victor Wembanyama ce soir face aux Knicks :

42 points

18 rebonds

4 passes

4 contres

Tout le monde en parle.

En France et aux USA.

Match de superstar de Wemby en antenne nationale, au Madison Square Garden. pic.twitter.com/DLryp9wxi7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2024

Best jersey swap ever 🥹 pic.twitter.com/mcJxJQXlJI

— San Antonio Spurs (@spurs) December 28, 2024

Wemby qui joue aux échecs contre des fans en plein New York 🥹 pic.twitter.com/dUUX4KyOPR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2024

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Absent en début de semaine pour un problème à l’aine, Bilal Coulibaly est revenu pour mettre LaMelo Ball au cachot dans le dernier quart et pour scorer 20 points contre les Hornets. Deux jours plus tard il fut encore au centre de son match face aux Knicks, mais il est tombé sur un Jalen Brunson de génie, ça arrive. Toujours le meilleur joueur des Wizards, ça bouge pas.

Wizards @ Thunder : DNP

Wizards vs Hornets : 20 points à 6/16 au tir dont 2/7 du parking, 6/8 aux lancers, 6 rebonds et 5 passes en 31 minutes

Wizards vs Knicks : 18 points à 8/17 dont 2/4 au tir, 0/1 aux lancers, 6 rebonds, 6 passes, 2 steals et 1 contre en 37 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 13,4 points à 43,7% au tir dont 30,1% du parking, 78,4% aux lancers, 5,7 rebonds, 3,5 passes, 1,5 steal et 0,7 contre en 34,7 minutes

Bilal Coulibaly vient de renvoyer Karl-Anthony Towns dans le Minnesota ! 🫣🫣🫣pic.twitter.com/H8MCWf2ERN

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) December 29, 2024

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Un très gros match face aux Bulls avec une deuxième mi-temps de rêve, ça rassure car on se demande parfois si Zaccharie joue tant il est discret. Un mal pour un bien, les Hawks déroulent et sont actuellement sixièmes à l’Est et sauf gros tremblement de terre les Hawks joueront au moins le play-in en fin de saison. 11 points et 3 rebonds de moyenne en saison rookie, sans aucune impression de forçage, ça reste quand même solide. C’est ça aussi la force du Z, assurer mais l’air de rien, faire le taf tout en simplicité.

Hawks vs Wolves : 5 points à 2/5 au tir dont 1/4 du parking, 1 passe en 19 minutes

Hawks vs Bulls : 16 points à 5/12 au tir dont 3/7 du parking, 3/4 aux lancers, 5 rebonds, 3 passes et 1 steal en 23 minutes

Hawks vs Heat : 9 points à 4/12 au tir dont 0/1 du parking, 4 rebonds et 1 passe en 27 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 10,7 points à 39,6% au tir dont 28,1% du parking, 68,9% aux lancers, 3,3 rebonds, 1,2 passe, 0,8 steal et 0,6 contre en 23,5 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Il a eu droit à son Christmas Day, lors duquel il nous a offert un sacré blooper, mais un Christmas Game qu’il a surtout gagné face aux Mavs, c’est bien l’essentiel. Malmené par Alperen Sengun deux jours plus tard il s’en est également tiré avec une victoire et ses Wolves restent en embuscade aux portes du Top 6. Toujours en double-double de moyenne, on prend le niveau de Rudy pour acquis mais bien mal nous en prend.

Wolves @ Hawks : 2 points à 1/4 au tir, 6 rebonds et 1 contre en 28 minutes

Wolves @ Mavericks : 14 points à 6/7 au tir et 2/2 aux lancers, 10 rebonds, 1 steal et 2 contres en 39 minutes

Wolves @ Rockets : 7 points à 3/5 au tir et 1/6 aux lancers, 9 rebonds et 2 contres en 29 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10,3 points à 64,5% au tir et 70,2% aux lancers, 10,5 rebonds, 1,7 passe, 0,7 steal et 1,4 contre en 33,9 minutes

pic.twitter.com/5F9HPRjilU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2024

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Absent à OKC pour des douleurs au dos, Alex a ensuite livré deux belles sorties contre Charlotte et New York. Petit à petit le n°2 de la Draft revient parmi les Top rookies de sa cuvée, aux portes du Top 3 peut-être bien. Marche après marche.

Wizards @ Thunder : DNP

Wizards vs Hornets : 15 points à 6/11 au tir dont 3/6 du parking, 0/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe, 1 steal et 3 contres en 25 minutes

Wizards vs Knicks : 12 points à 3/10 au tir dont 2/4 du parking, 4/4 aux lancers, 6 rebonds, 5 passes et 1 contre en 32 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 11,4 points à 40,3% au tir dont 30,2% du parking, 61,1% aux lancers, 6,2 rebonds, 2,1 passes, 0,8 steal et 1,8 contre en 27,2 minutes

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

La septième vie de Guerschon se passe bien merci pour lui. Lui aussi a connu son premier Christmas Day mercredi soir, a été plutôt solide à Boston, là où son aventure NBA avait commencé et aurait pu se finir. Depuis quelques semaines il est l’un des meilleurs remplaçants de NBA et l’une des seules garanties des Sixers. Le G c’est le S.

Sixers vs Spurs : 17 points à 6/8 au tir dont 3/5 du parking, 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes, 4 steals et 1 contre en 32 minutes

Sixers @ Celtics : 12 points à 4/9 au tir dont 2/4 du parking, 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 1 steal en 21 minutes

Sixers @ Jazz : 12 points à 4/7 au tir dont 2/4 du parking, 2/2 aux lancers, 8 rebonds et 2 passes en 22 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 9,5 points à 49,2% au tir dont 38,5% du parking, 64% aux lancers, 5,1 rebonds, 1,8 passe, 0,8 steal et 0,4 contre en 23,6 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Tidjane revient bien ! Petit à petit l’ancien Choletais retrouve un rôle important à Charlotte, et si les victoires ne s’empileront pas cette saison on sent que lorsque la confiance est là c’est un tout autre joueur qui est sur le parquet. Bientôt de retour dans le cinq des Hornets ?

Hornets vs Rockets : 0 point à 0/4 au tir dont 0/2 du parking, 3 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 19 minutes

Hornets @ Wizards : 6 points à 2/3 au tir dont 2/2 du parking, 4 rebonds en 13 minutes

Hornets vs Thunder : 9 points à 3/10 au tir dont 1/4 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 31 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 4,8 points à 32,3% au tir dont 30,2% du parking, 68,2% aux lancers, 4,2 rebonds, 1,1 passe, 0,6 steal et 0,2 contre en 18,8 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

En détente, le Nico est toujours là, première rotation de Tyronn Lue et de l’une des six meilleures équipes de l’Ouest. En défense ou planqué dans le corner, sur de la screen assist ou du rebond offensif décisif, pour prendre la parole lors d’un temps-mort… Nico c’est le capitaine, et ça va bien au-delà des feuilles de stats.

Clippers @ Grizzlies : 6 points à 2/2 du parking, 5 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 28 minutes

Clippers vs Warriors : 3 points à 1/3 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 1 contre en 20 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,7 points à 38,5% au tir dont 38,5% du parking, 76,9% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,6 passe, 0,5 steal et 0,5 contre contre en 18,5 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Il a retrouvé un rôle un peu plus obscur mais s’en acquitte avec toujours autant de solidité. Vrai role player, et cette saison 2024-25 pourrait bien lancer sa carrière de soldat ultime.

Hornets vs Rockets : 14 points à 6/6 au tir et 2/4 aux lancers, 5 rebonds et 1 steal en 16 minutes

Hornets @ Wizards : 0 point à 0/1 au tir et 3 rebonds en 5 minutes

Hornets vs Thunder : 0 point à 0/1 au tir, 3 rebonds, 1 passe et 2 steals en 14 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3,7 points à 61,3% au tir et 44% aux lancers, 7,1 rebonds, 0,6 passe, 0,6 steal et 0,8 contre en 18,4 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Si quelqu’un a des images de ses highlights on prend.

Blazers @ Mavericks : 6 points à 1/2 au tir dont 0/1 du parking, 4/4 aux lancers et 1 rebond en 8 minutes

Blazers vs Jazz : DNP

Blazers vs Mavericks : 0 point en 4 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3,4 points à 43,3% au tir dont 30% du parking, 75% aux lancers, 1,5 rebond, 0,5 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 10,2 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Il est revenu sur les parquets après un gros mois d’absence. Réintégré à la rotation de Mark Daigneault et c’est déjà une très bonne chose, le plus dur sera désormais d’y rester et de jouer un tout petit plus.

Thunder vs Wizards : 0 point à 0/1 au tir et 1 rebond en 3 minutes

Thunder @ Pacers : DNP

Thunder @ Hornets : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking et 2 rebonds en 7 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,3 points à 33,3% au tir dont 25% du parking, 63,6% aux lancers, 2,5 rebonds, 0,8 passe, 0,6 steal et 0,2 contre en 11,1 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Plus de nouvelles de Pacôme en NBA, mais le tanké ailier français fait partie intégrante du groupe des Knicks de Westminster en G League. Ça commence par là, faut pas lâcher, ça ira mieux avec un autre coach que Tom Thibodeau désolé c’est sorti tout seul.

Knicks vs Raptors : DNP

Knicks vs Spurs : DNP

Knicks @ Magic : DNP

Knicks @ Wizards : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,6 point à 30% au tir dont 35,7% du parking, 100% aux lancers, 1,1 rebond, 0,4 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 6,8 minutes

Westchester Knicks @ Sioux Falls Skyforce : 11 points à 4/7 au tir dont 1/3 du parking, 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 steal en 23 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : –

Pour une fois qu’il se passe des choses intéressantes en G-League

Killian Hayes 🇫🇷 hier soir : 23 points, 11 rebonds, 9 passes, 3 steals

Pacôme Dadiet 🇫🇷, 12 pts et 6 reb de moyenne, est champion du Winter Showcase avec les Knicks (me demandez pas ce que c’est j’en sais rien) pic.twitter.com/lXR2WL6z1D

— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) December 23, 2024

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Il a enfin montré le bout de son nez, en G League, et c’est on l’espère de bonne augure. Sidy a besoin de jouer et ses 30 points hier sont un bon début, faut enchainer désormais !

Spurs @ Sixers : DNP

Spurs @ Knicks : DNP

Spurs @ Nets : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,1 point à 45,5% au tir dont 60% du parking, 0% aux lancers, 0,7 rebond et 0,4 passe en 3 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 30 points à 70,6% au tir dont 33,3% du parking, 100% aux lancers, 3 rebonds et 3 passes en 29 minutes

# Armel Traoré (Los Angeles Lakers)

Fin d’année très tranquille pour Armel, aperçu à Ekinox pour voir jouer son frère le 27 décembre face à la JL Bourg. Non c’est faux, mais c’était pour avoir quelque chose à dire.

Lakers vs Pistons : DNP

Lakers @ Warriors : DNP

Lakers vs Kings : DNP

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,4 point à 25% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 2 rebonds, 0,1 passe, 0,6 steal et 0,3 contre en 7,7 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : –

Killian Hayes (Long Island Nets)

Long Island Nets vs Rip City Remix : 23 points à 9/18 au tir dont 2/7 du parking, 3/4 aux lancers, 11 rebonds, 9 passes et 3 steals en 41 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : –

What a day for this @LongIslandNets trio! @BrooklynNets two-way signee Jaylen Martin dropped a career-high 30 points, while Killian Hayes flirted with a triple-double with a season-high in scoring. Kendall Brown nearly recorded a double-double and had his fourth 20+ point… pic.twitter.com/jVT8hD6hCS

— NBA G League (@nbagleague) December 22, 2024