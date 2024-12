Sidy Cissoko a cartonné en G League : 30 points pour le Français, enfin !

Enfin ! Hier soir Sidy Cissoko a eu sa chance en G League et il a démontré s’il le fallait qu’il était capable de jouer – très bien – au basket. Ça fait du bien, mais il va falloir enchainer.

Il avait marqué 13 points au total depuis le début de la saison NBA, 100% de ces points étant inscrits dans le garbage time. En G League ? A peine plus, à l’occasion de deux ou trois sorties qui lui avaient alors permis de se dégourdir les jambes. Puis cette nuit, un flash.

30 points à 12/17 au tir dont 2/6 du parking, 4/4 aux lancers, 3 rebonds et 3 passes en 29 minutes

Alleeeez ! Sidy Cissoko en short, Sidy Cissoko agressif, et Sidy Cissoko qui cartonne, ces trois infos étant évidemment étroitement logiques quand on connait le talent du jeune français, qui ne demande qu’à être découvert pour de bon.

ENFIN un carton offensif en G-League pour Sidy Cissoko 🇫🇷 après 3 ans dans la ligue, record en carrière avec 30 pions !

Allez ça serait bien de continuer sur cette lancée, histoire de faire décoller un début de carrière qui stagne aux Spurspic.twitter.com/T900ZRcNKA

— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) December 29, 2024



Difficile aujourd’hui de se faire une place dans un roster des Spurs qui tourne bien, mais si l’arrière tricolore enchaine les belles perfs à l’échelon inférieur, les grands n’auront plus d’excuse pour ne pas lui donner sa chance aux côtés de Wemby et ses potes. Le vrai démarrage de la saison de Sidy Cissoko a-t-il eu lieu hier soir ? “En tout cas on lui souhaite”.