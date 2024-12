Le domicile de Luka Doncic a été cambriolé vendredi soir

Décidément, cette période de fête ne restera pas parmi les bons souvenirs pour la famille Doncic. Alors qu’il s’était blessé mardi soir lors du Christmas Day, le meneur des Mavericks a vu sa maison cambriolée vendredi alors que son équipe était en déplacement du côté de Phoenix.

On a appris hier soir que la maison familiale de Luka Doncic avait été cambriolée vendredi. La maison était vide à ce moment-là et personne n’a été blessé.

The Dallas home of Mavs star Luka Dončić was burglarized Friday, according to a police report.

“No one was home at the time and thankfully Luka and his family are safe,” his business manager Lara Beth Seager said. “Luka has filed a police report and an investigation is ongoing.”

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 28, 2024



Peu importe la personne et sa fortune, ce genre de délit reste toujours un traumatisme pour les victimes. 30 000 euros de bijoux auraient été volés et ce cambriolage fait suite à toute une liste d’autres ayant eu pour cible le domicile de superstars durant leur absence. L’essentiel est sauf à savoir la santé de Lulu et sa famille, mais on a connu de meilleures façons de finir une année.