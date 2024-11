Avec la défaite du Thunder cette nuit face aux Mavericks, les Warriors sont seuls leaders de l’Ouest après quasiment un mois de compétition. La récompense d’un début de saison dans le plus pur esprit “Strengh in Numbers” qui avait fait la réussite de l’équipe à l’aube de la dynastie. À l’Est, les Cavaliers ne lâchent rien avant un déplacement XXL chez les Celtics, champions en titre. Un classement à nous faire revivre momentanément l’année 2016 au réveil.

Il est pour les nostalgiques, celui-là. Warriors et Cavs leaders de leurs conférences respectives, une image qui nous fait remonter les souvenirs d’une année magique pour le basket : 2016. Celle du prime de l’affrontement entre LeBron James et Stephen Curry, celle des (pour certains) plus belles Finales NBA de l’histoire. Deux équipes qui avaient roulé sur la concurrence, les Cavaliers en 57-25… et bien sûr des Warriors ayant écrit l’histoire, en 73-9. Le meilleur bilan all-time en saison régulière, les Bulls de 1995-96 aux oubliettes. Mais voilà.

Remember… don’t mean a thing without the ring. https://t.co/2oA2sJ1Q7O

— Scottie Pippen (@ScottiePippen) March 29, 2016

“Ça ne veut rien dire sans la bague“. La mentalité des Bulls, qui savaient très bien en leur temps que battre un record en régulière n’avait aucune valeur autre que celle d’une ligne dans un classement. Les Warriors l’ont appris à leur dépends, perdant les Finales NBA après avoir mené 3-1 dans la série. Le plus beau titre de la carrière de LeBron James, le premier titre pour sa ville, pour sa communauté, à Cleveland. Une histoire forte avec les Warriors dont on reparlera très bientôt avec le prisme de la Baie, puisque le début de la dynastie fête ses dix ans cette saison.

Le passé c’est beau, c’est émouvant… mais en 2024, ça donne quoi dans le jeu ces deux équipes ?

Un collectif qui joue dur, qui ne lâche rien. Les Warriors réalisent un début de saison fabuleux. Stephen Curry toujours central dans l’effectif, suppléé par un Buddy Hield qui endosse à merveille le costume de nouveau Splash Bro, sans aucun manque de respect pour Klay Thompson et ses accomplissement énormes dans la Baie. Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins, De’Anthony Melton, Moses Moody : autant de joueurs à atteindre ou dépasser les 10 unités par soir. Au total ? 3e meilleure attaque de la ligue, 9e meilleure défense. Un ensemble qui marche pour l’instant fort. Avec un Draymond Green certes exclu face aux Grizzlies, mais qui maîtrise pour l’instant ses pulsions.

À l’Est, faut-il seulement parler de l’état de grâce des Cavaliers ? 15-0, tout le monde plie face à Spida et son équipe. Le prochain match, face aux Celtics, sera une sorte de juge de paix : les hommes de Kenny Atkinson pourront-ils battre le champion en titre, auteur d’un début de saison remarquable ? Ce serait un message retentissant envoyé au reste de la NBA. Défense de malade, effectif complet, mental au beau fixe. Tout est réuni. Jusqu’à quand ? Le plus longtemps possible, c’est ce qu’on leur souhaite.