10 Français étaient sur les parquets la nuit dernière (ou presque si le Français en question s’apelle Pacôme Dadiet). Malgré le nombre, la soirée a été peu fournie pour les tricolores, mais voici tout de même ce qu’il faut en retenir et notamment une belle performance de Bilal Coulibaly.

Les résultats de la nuit

Rudy Gobert

Face à Jusuf Nurkic, Rud’ la Gob’ s’est illustré avec un double-double à 11 points et 10 rebonds avec 4 crêpes pour accompagner le tout. Une performance qui restera sous les radars, la faute à ce buzzer beater de Julius Randle.

Rayan Rupert

Comme d’habitude, les passages de Rayan Rupert sont plutôt express, mais restent fort appréciables. Contre les Hawks, il a eu le droit à 10 minutes de jeu pour 3 points et 3 rebonds.

Zaccharie Risacher

Rayan Rupert avait un compatriote face à lui en la personne de Zaccharie Risacher. Le numéro 1 de la dernière Draft avait bien démarré sa rencontre et puis plus rien. Zacch’ finit tout de même avec 11 points et 4 rebonds à 50% au tir.

Alexandre Sarr

Alexandre Sarr a été dans le dur face aux Pistons et à l’imposant Jalen Duren. Le Français a perdu son match-up du soir avec seulement 4 points (1/7 au tir), 3 rebonds et 3 passes, mais aussi un +/- de -22. Pour reprendre la citation d’un célèbre homme politique, Alex Sarr a “connu meilleur dimanche“.

Bilal Coulibaly

Encore une fois, le meilleur joueur français de la soirée est Bilal Coulibaly. La pieuvre sort 15 points, 4 rebonds et 3 interceptions avec des pourcentages toujours très propres (66% de réussite à 6/9). Si maintenant, on pouvait lui enlever Kyle Kuzma des pattes, tout le monde n’en serait que plus heureux.

Je crois que Bilal était énervé pic.twitter.com/wVBAjLFkag

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2024

Tidjane Salaün

Les soirées se suivent et se ressemblent pour l’ex-pensionnaire de Chôlet. Hier soir, Tidjane Salaün n’a pas réussi à régler son poignet avec aucun point inscrit.

Moussa Diabaté

En grande forme depuis quelques matchs, Mouss‘ a connu un petit coup d’arrêt face aux Cavs. L’ancien Clipper n’a pas à rougir : ne pas réussir à s’imposer face au duo Evan Mobley / Jarett Allen, ça arrive à des gens biens.

Ousmane Dieng

Passage express pour Ousmane Dieng puisqu’il n’a joué que deux minutes face aux Mavericks. Un temps de jeu clairement insuffisant pour espérer imprimer sa patte sur la rencontre entre OKC et Dallas.

Pacôme Dadiet

Plutôt sympa cet abonnement à l’année en courtside du Madison Square Garden que Pacôme Dadiet semble avoir pris, vous ne trouvez pas ?

Nicolas Batum

Cette soirée ne fera pas partie des meilleurs souvenirs en NBA de Nicolas Batum. Deux petits points et un maigre rebond au compteur, Batman a déjà fait mieux.

Le programme de la nuit prochaine