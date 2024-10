La nuit des Français en NBA : Ousmane Dieng efficace, Rudy Gobert triomphe à Sacramento

C’est l’heure de parler des Français de NBA ! Cette nuit, pas mal de têtes tricolores étaient sur les parquets, et ça fait donc pas mal de trucs à vous raconter. Let’s go !

Alexandre Sarr

Première compliquée pour Alexandre individuellement, qui n’inscrit que 2 points à 1/7 au tir, avec 5 rebonds, 1 passe et 2 contres. De beaux passages défensifs mais un peu de galère en attaque. Il a toute une saison pour travailler, faut pas vraiment s’inquiéter !

Bilal Coulibaly

De belles actions, de la confiance. Bilal Coulibaly s’est amusé pour la rentrée des Wizards, avec son nouveau copain nommé Alexandre Sarr. Un rôle de facilitateur dans nombre d’actions, le sophomore est décidément un élément important du roster de Washington. 8 points, 6 rebonds et 6 passes à 6/8 au lancer et 1/2 au tir.

Victor Wembanyama

Une première soirée compliquée pour Wemby, qui n’a pas été à son aise physiquement après un été particulièrement chargé. Les Mavericks ont bien joué le coup en lui proposant plusieurs défenseurs successivement, meilleure manière d’épuiser un adversaire. Résultat final ? Défaite des Spurs, avec un Victor à 17 points, 9 rebonds à 5/18 au tir. Rendez-vous ce dimanche, à 2h30 du matin, face aux Rockets. Avec pour objectif de rectifier directement le tir.

Sidy Cissoko

Malheureusement, Sidy n’a pas joué face aux Mavericks. Relou.

Ousmane Dieng

6 points, 3 rebonds, 1 contre à 2/4 au tir en 13 minutes. Deux ficelles à 3-points, une petite place toute trouvée dans la rotation du Thunder, en sortie de banc pour apporter du hustle et quelques tirs primés. La saison commence bien pour Ousmane, on lui souhaite que cela continue !

Rudy Gobert

Discret en attaque, Rudy Gobert a laissé le duo Anthony Edwards – Julius Randle s’occuper du business offensif. Il capte 11 rebonds et chipe 2 ballons, du gros boulot de défenseur !

