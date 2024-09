On s’en doutait un peu, mais l’info est maintenant confirmée : Derrick Rose fait ses adieux à la NBA. Le plus jeune MVP de l’histoire qui se retire, c’est un peu une page qui se tourne. Avant d’être malmené par les blessures, D-Rose était un joueur fantastique, bien loin de cette âme en peine en fin de carrière. Alors pour le kiff, on vous propose de vous refaire les plus gros highlights du meneur version 2010-2011.

Ça aurait pu être l’une des plus belles histoires que la NBA avait à nous offrir. Malheureusement, le destin en a décidé autrement et Derrick Rose restera à jamais l’un des plus grands what if de l’histoire de la balle orange. Un joueur exceptionnel, doté de qualités athlétiques encore jamais vues chez un meneur. Ultra-explosif, spectaculaire, clutch, les superlatifs manquent pour décrire D-Rose durant son prime. Un prime que l’on n’a peut-être finalement jamais vraiment pu voir, tant le garçon était trop fort, trop tôt. Au sortir d’une saison 2010-2011 exceptionnelle, le point guard des Bulls est même nommé MVP. Le plus jeune de l’histoire, encore aujourd’hui, à seulement 22 ans. Le tout, face à des monstres comme Dirk Nowitzki, LeBron James ou encore Dwayne Wade, eux aussi dans leurs meilleures périodes. C’est dire le crack. Mais point de nostalgie, remercions plutôt Derrick de nous avoir offert autant de spectacle. Et pour cela, quoi de mieux qu’une petite compil’ des plus gros highlights du meneur version 10-11. Au programme, layups renversants, gros tirs bien clutchs, accélérations foudroyantes et évidemment dunks en très, très haute altitude. Alors enfilez votre plus beau maillot rétro des Bulls, rechaussez vos vieilles “adiZero Rose 1”, c’est parti pour 13 minutes d’un Derrick Rose au sommet de son art.