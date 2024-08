JO Paris 2024 : Team USA vue des tribunes, ça donne quoi ?

Voir Team USA, en live, depuis les tribunes, est quelque chose d’assez indescriptible. Pourtant, c’est ce que TrashTalk va tenter de faire à travers le récit d’un rédacteur qui, au-delà de chercher les mots les plus justes pour décrire tout ça, va aussi raconter un rêve de gosse vécu dans sa ville.

Alors déjà, la place n’est pas donnée certes, mais si je n’y vais pas maintenant, je n’y vais jamais, ce genre d’occase, c’est une fois dans une vie.

Avant même l’entrée dans le stade, on comprend vite que Team USA n’est pas une équipe comme les autres, et que beaucoup de monde ferait des pieds et des mains pour voir ces Avengers réunis sous le même maillot. De nombreuses personnes brandissent des pancartes indiquant qu’ils sont à la recherche d’un ticket pour ce match contre le Soudan du Sud, pour lequel absolument toutes les places ont évidemment été vendues.

Tous les propriétaires du précieux sésame se parent de leur plus beau maillot pour aller voir les USA. Ceux de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant ou encore Jayson Tatum notamment, sont en tête de ceux que l’on peut retrouver le plus souvent. Mais les maillots blancs et noirs du Soudan du Sud, pris d’assaut dans la boutique éphémère située aux abords du Stade Pierre Mauroy, sont également très nombreux. Les premières pancartes font également leur apparition avec notamment les messages suivants.

“J’ai volé pendant 5987 miles pour voir Stephen Curry, peut-on faire une photo ?”

“J’ai utilisé toutes mes économies pour venir voir LeBron James jouer. Ça en valait chaque centime.”

L’entrée au stade se fait, et on sent déjà qu’il y a comme une atmosphère particulière à Villeneuve d’Ascq. La simple perspective de voir toutes ces stars, réunies sous le même maillot, est une perspective unique dans une vie, d’autant plus lorsque l’on connait l’âge avancé de certains joueurs. Mais il ne faut pas oublier l’adversaire, le Soudan du Sud. Les supporters Sud-Soudanais sont venus en masse et sont munis de leurs jerseys et de leurs drapeaux.

Ces derniers exultent à l’instant de l’arrivée des joueurs de Royal Ivey sur le parquet pour s’échauffer. Malheureusement pour eux, l’ovation réservée par le Stade Pierre Mauroy pour les States a quelque peu relégué ce moment de communion au second plan. LeBron James dispute probablement ses derniers JO (quoiqu’on sait jamais avec ce cyborg), tout comme Stephen Curry et Kevin Durant, qui commencent tous à ressentir le poids des années. Logique donc, que ces trois joueurs soient les plus acclamés par l’audimat.

Play the Avengers theme 🎵

L'ambiance est ÉLECTRIQUE, cette équipe est vraiment unique

En revanche, pour ce qui est de l’accueil de Joel Embiid, le public français semble ne pas avoir oublié que JoJo a quelque peu fait “faux bond” à l’EDF et lui offre donc une petite bronca, ce à quoi le pivot de Philly répond à sa manière, avec quelques petites provocations. C’est de bonne guerre, on valide. Embiid a d’ailleurs joué un total de… 0 minutes dans ce match, de quoi réjouir les fans les plus rancuniers.

Joel Embiid copieusement sifflé à son entrée dans la salle.

Il harangue la foule et en redemande.

Zéro minute pour Joel Embiid ce soir.

Et tout ça continue pendant l’échauffement, lors duquel Team USA a décidé d’improviser un petit concours de dunks. Déjà, voir tout ce beau monde à quelques mètres de soi, est au mieux un objectif de vie, au pire quelque chose de quand même unique dans une vie. Mais alors les voir enchaîner les prouesses physiques de la sorte a forcément chauffé le public, qui s’est mis à acclamer avant même le début du match.

Hier soir, Team USA a improvisé un petit concours de dunks. Et le public a apprécié.

On vous l’a dit, cette atmosphère est indescriptible. Même pour l’Equipe de France, il n’y a rien de tel qui se dégage, quelque chose de spécial est dans l’air quand cette équipe débarque. Il faut dire qu’un tel concentré de légendes au mètre carré est quelque chose d’unique pour une ville comme Villeneuve d’Ascq, peuplée de quelques 60 000 habitants et le public semble en être conscient.

Juste avant le coup d’envoi, LeBron James est scruté de près et beaucoup de caméras sont braquées sur lui, juste avant son lancer de talc dans les airs, le fameux chalk toss. Et une fois encore, la clameur règne lorsque la fameuse trainée blanche s’échappe des mains du King. On y est, le match peut commencer !

Le fameux chalk toss de LeBron James.

Et contre toute attente, c’est le Soudan du Sud qui prend les commandes du match, le public Sud Soudanais est survolté. Un groupe d’une cinquantaine de personnes ayant des drapeaux et maillots de leur équipe sont en feu et se lèvent sur chaque panier, et continueront de le faire malgré l’avantage que va prendre Team USA et l’écart qui va être fait au fil du match. Pendant que le reste de l’audimat continue de s’extasier sur chaque action américaine, la mi-temps arrive, mais la deuxième ressemble comme deux gouttes d’eau à la première. Dès qu’un dunk se prépare, le public se lève comme un seul homme et tente de rester conscient de ce qu’il voit sous ses yeux, Team USA continue de prendre le large et le Soudan du Sud n’abdique pas, mais l’écart est maintenu.

Si Stephen Curry fait un match bien loin de ses standards habituels, on y voit un Bam Adebayo faire un énorme chantier à l’intérieur, Derrick White et Anthony Davis défendre de façon tellement étouffante que je l’ai ressenti même depuis le public. Puis évidemment, KD et LeBron sont égaux à eux-mêmes.

Maintenant, une petite parenthèse va avoir lieu à Mauroy.

En effet, pendant ce match, à 200km de là, Léon Marchand glane deux médailles d’or, et le public, qui gardait un œil sur la course grâce à son téléphone (dédicace à mon voisin de gauche, je t’ai vu faire et j’espère que t’as kiffé autant que moi), chante à la gloire du nageur français en plein match. Anthony Edwards était même surpris que ces acclamations ne soient pas pour Team USA.

Anthony Edwards en zone mixte :

“Si j’ai entendu la foule rugir dans le quatrième quart-temps ? Bien sûr, mais je ne ne sais pas ce qu’ils chantaient.”

On lui explique que c’était pour Léon Marchand :

"Oh, donc ils n'étaient même pas en train de nous regarder ? F*ck. Tout va…

Le match se termine tranquillement, dans la bonne humeur et la bonne ambiance, tout le monde veut sa photo en bord de terrain, avec ou sans maillot, avec ou sans pancarte. Moi-même je continue de m’imprégner de cette délicieuse ambiance et de cette atmosphère qu’il sera très difficile de retrouver avant un bon bout de temps. Malheureusement, les bénévoles font leur boulot et doivent malheureusement me ramener à la réalité : il est désormais l’heure de quitter la salle. Sous un début d’orage et en partant, je prends une dernière bouffée d’ambiance aux abords du stade, mais je me résous à partir quand je vois que le temps n’a pas l’air très amical.

L’expérience est légèrement écourtée, mais qu’importe, je viens de vivre un rêve de gosse, et je n’étais probablement pas le seul ce soir-là. C’était l’occasion ou jamais, et j’y étais. En espérant avoir retranscrit au mieux cette expérience. Décrire l’indescriptible n’étant en effet pas évident.

Ah, et aussi, Dwyane Wade himself a signé le livre “Les Heatles” de Nicolas Meichel, on peut dire que la boucle est bouclée non ?

Je crois qu’après avoir vu ça, je peux mourir tranquille. Enfin le plus tard possible mais je peux.

ENORME MERCI @We_Want_Tacos pour ce cadeau magnifique. ❤️🥹

DWYANE WADE HIMSELF A SIGNÉ MON LIVRE SUR LES HEATLES, cette phrase est réelle mais j'arrive pas à y croire…

