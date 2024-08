En s’imposant face au Nigeria ce jeudi, l’Équipe de France a décroché sa qualification pour les quarts de finale des JO de Paris 2024. Mais relâchement interdit pour les Bleues ! Elles veulent désormais terminer à fond la phase de poules pour être dans la bonne partie du tableau et éviter au maximum Team USA.

Pas besoin de se le cacher.

Quand vous avez une armada aussi puissante que celle de Team USA dans la compétition, vous essayez de prendre un chemin différent pour éviter de la croiser. Parfois, certains le font en lâchant volontairement des matchs (coucou l’Espagne), mais pour l’Équipe de France féminine, c’est tout l’inverse.

Le coach Jean-Aimé Toupane a insisté sur l’importance de bien terminer le premier tour pour préparer au mieux la suite.

“C’est important. On va rebattre les cartes et les meilleurs premiers auront la chance de ne pas jouer entre eux [avant la finale, ndlr]. Vous voyez de quoi je veux parler [rires]. Donc c’est important d’être dans cette position-là pour la suite de la compétition.”

Oui, on voit de quoi tu veux parler Jean-Aimé.

Étant donné que Team USA devrait logiquement terminer numéro un à la fin du premier tour, l’équipe qui terminera deuxième parmi l’ensemble des équipes qualifiées aura l’avantage d’éviter les Américaines jusqu’à la finale. En effet, les deux meilleures équipes au terme de la première phase se retrouveront dans le même chapeau au moment du tirage au sort. Elles ne peuvent donc pas se rencontrer en quart ni en demi-finale.

Pour espérer être la meilleure équipe après Team USA, les Bleues devront remporter leur dernier match de poules face à l’Australie, si possible de façon convaincante pour maximiser leurs chances. Après deux matchs (et en attendant Team USA), on a la Serbie, l’Espagne et l’Allemagne qui ont deux victoires comme la France.

__________

Source texte : Benoît Carlier (TrashTalk)

